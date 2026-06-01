Misión Electoral de OEA pide a candidatos colombianos promover clima de respeto en campaña

Bogotá, 1 jun (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió este lunes a los candidatos presidenciales colombianos que pasaron a la segunda vuelta promover un clima de respeto, luego de que elevaran el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

"Invitamos a las candidaturas y a sus equipos de campaña a contribuir a un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso. La ciudadanía se beneficia de debates centrados en propuestas y visiones para el futuro del país", expresó el jefe de la Misión Electoral de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández.

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Apenas unas horas después del cierre de las urnas el domingo, cuando se llevó a cabo la primera vuelta, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que disputarán la segunda ronda, intercambiaron acusaciones e insultos.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, llamó "cobarde" este lunes a Cepeda al responderle el emplazamiento a que hagan un debate antes de la segunda vuelta, luego de que el izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda.

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Por su parte, Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico, acusó a su rival de "robar", al criticar el uso de la camiseta de la selección colombiana de fútbol por De la Espriella y sus seguidores en actos de campaña, con lo que abrió un nuevo frente de discusión electoral.

Durante su intervención anoche ante seguidores en Bogotá, Cepeda definió a su rival como abogado "estafador de estafadores" y lo acusó de encarnar el regreso a un pasado "parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto".

De la Espriella respondió con un discurso igualmente agresivo en el que arremetió contra Cepeda, a quien tildó de "narcoterrorista", y luego dijo que el candidato de la izquierda y el presidente son un "par de delincuentes".

El expresidente Fernández también se refirió a las declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, que no aceptó los resultados del conteo que dio como más votado a De la Espriella y cuestionó el sistema informático utilizado durante el proceso electoral.

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En ese sentido, Fernández manifestó que "la misión observó nuevamente que el sistema de preconteo operó de manera veloz, permitiendo que la ciudadanía conociera resultados preliminares dos horas después del cierre de las urnas".

"La misión hace un llamado a todos los actores nacionales e internacionales a conducirse con responsabilidad y respeto por la voluntad soberana del pueblo colombiano, que será quien determine democráticamente el futuro de su país", añadió el jefe de la Misión Electoral de la OEA.

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Por eso, insistió en el diálogo "entre las fuerzas políticas y las autoridades electorales permita disipar dudas y que las reclamaciones" que haya sean tramitadas "a través de mecanismos institucionales".

Fernández agregó que la Misión Electoral de la OEA, conformada por 96 observadores y especialistas, divulgará mañana un informe con sus recomendaciones para la segunda vuelta el 21 de junio. EFE

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