Andrés Iniesta debuta como entrenador en el Gulf United de Dubái

El exfutbolista internacional español Andrés Iniesta abre su carrera como entrenador tras incorporarse al Gulf United FC, club de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la que será su primera experiencia en un banquillo mientras continúa su formación para obtener la Licencia Pro.

El manchego, autor del gol que proclamó a España campeona del mundo en Sudáfrica 2010, se une al conjunto de Dubái después de haber obtenido recientemente la Licencia A de entrenador y dará sus primeros pasos en la dirección técnica en la ciudad en la que actualmente reside.

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Iniesta recala en una entidad que según su entorno apuesta por el desarrollo de jóvenes futbolistas y que cuenta con la plantilla más joven de la First Division League emiratí. Además, conoce bien el fútbol del país emiratí tras disputar la última etapa de su carrera como jugador en el Emirates Club FC, donde colgó las botas en 2024.

El Gulf United destacó en un comunicado que se han convertido en un club habitual para exfutbolistas que buscan una primera oportunidad en los banquillos. Fundado en 2019, el proyecto reúne actualmente a más de 600 jugadores de 83 nacionalidades y compite en la segunda categoría nacional.

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"El Gulf United FC me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle una parte de lo que me ha aportado a través de la formación, del aprendizaje y del trabajo diario con jóvenes jugadores que tienen el hambre y el talento necesarios para llegar lejos", señaló Iniesta.

El excentrocampista del FC Barcelona, donde desarrolló su mejor etapa como futbolista profesional, aseguró además que cree en "desarrollar futbolistas de la manera correcta, con paciencia, con una idea clara de cómo debe jugarse al fútbol y con una atención genuina a cada persona", una filosofía que, según explicó, comparte con el club emiratí.

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"Quiero crecer como entrenador, adquirir experiencia real y obtener la Licencia Pro", añadió el exinternacional español sobre esta nueva etapa profesional.

Por su parte, el presidente del Gulf United FC, Ahmed El Saraf, se mostró "orgulloso y honrado" por la llegada de Iniesta, al que definió como "uno de los mejores futbolistas de su generación" y una figura que representa valores como "la calidad técnica, la inteligencia y un amor auténtico por el juego".

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El dirigente aseguró que la presencia diaria del campeón del mundo junto a los jóvenes jugadores del club será "transformadora" y calificó su incorporación como "un momento histórico" tanto para la entidad como para el fútbol de Dubái y de Emiratos Árabes Unidos.