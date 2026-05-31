Wembanyama destrona a los Thunder y guía a los Spurs a las Finales de la NBA

Los San Antonio Spurs, guiados por Victor Wembanyama, han superado a Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, en el séptimo partido de la final de la Conferencia Oeste (103-111) y se han clasificado para las Finales de la NBA, donde se enfrentarán a los New York Knicks igual que en 1999.

En el Paycom Center de Oklahoma City, los texanos se agarraron al pívot francés, que anotó 22 puntos, y al alero Julian Champagnie, con 20, para asegurarse el pase a las finales de la liga norteamericana por primera vez desde 2014, todo neutralizando los 35 puntos del canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

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De esta manera, los de Mitch Johnson se enfrentarán a los New York Knicks, que el lunes se proclamaron campeones de la Conferencia Este después de ganar el cuarto encuentro de la serie a Cleveland Cavaliers (93-130). El primer partido se disputará el miércoles en el Frost Bank Center de San Antonio.

Spurs -con cinco títulos- y Knicks -con dos- reproducirán así la final de la NBA de 1999, cuando los texanos, con un excelso Tim Duncan, lograron su primer entorchado después de dominar la serie por 4-1.