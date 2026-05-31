Expertos defienden "abandonar la visión de la vejez desde la dependencia"

Las dificultades y oportunidades de la convivencia entre distintas edades en un contexto de cambio poblacional es uno de los aspectos abordados por expertos en el ciclo Conversaciones Humanitarias generadores de Talento organizado por Cruz Roja, en el que expertos invitados han reivindicado el papel social de los mayores y la necesidad de abandonar la "visión de la vejez desde la dependencia".

El evento, moderado por el periodista y escritor Sergio C. Fanjul, ha reunido a Julio Pérez Díaz, demógrafo, doctor en sociología y científico titular del CSIC en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía; Casilda Heraso, directora de búsqueda y selección de emprendedores sociales y responsable del programa Nueva Longevidad de Ashoka España y Portugal; y Miguel Díaz Salazar, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Durante el encuentro, se ha debatido sobre la manera en que la convivencia, el mercado laboral y los cuidados configuran el modelo social.

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Para Casilda Heraso "si no hay espacios donde se comparten proyectos, propósitos, necesidades, entonces no hay vínculos y sin vínculos se da un poco igual otra generación". En este sentido ha abogado por "abandonar la visión de la vejez desde la dependencia, criticando que "la narrativa del te jubilas es que te jubilas de la vida".

Como ejemplo del talento desaprovechado, ha expuesto una iniciativa que comenzó con un psiquiatra en Zimbabwe y se extendió luego a otros países donde se ha reclutado a 2 millones de mujeres mayores por todo el mundo" para asistir a jóvenes en materia de salud mental. "Dejemos de ver a las personas mayores como carga y dependencia siempre", ha añadido

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Profundizando en este cambio de paradigma, el panel ha destacado el papel transformador de la generación del baby boom (nacidos en los años 60), un grupo que está protagonizando una "revolución de dos maneras, una cuantitativa, pero otra cognitiva". Julio Pérez Díaz ha explicado que, al contar con niveles de instrucción sin precedentes, estas personas "no cumplen con el modelo de anciano jubilado", mostrando una inmensa actividad formativa y comunitaria.

Este avance es especialmente notable en las mujeres de esta generación, que "rompen moldes históricos tras haber desarrollado trayectorias laborales continuas". Por ello, frente a la narrativa tradicional que asocia el final de la vida laboral con la pasividad, en la conversación se destacó que "los nuevos mayores llegan a esta etapa cargados de futuro", consolidándose como "verdaderos agentes de cambio" con un fuerte deseo de seguir aportando valor a la sociedad.

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En este sentido, el panel ha destacado el papel especialmente transformador de las mujeres de la generación del baby boom. Tal y como ha apuntado Pérez Díaz, se trata de la primera generación en la historia de España en la que las niñas recibieron "tanta o más instrucción por la parte femenina" respecto a los niños.

Esta revolución educativa se ha traducido en una incorporación masiva al empleo, aportando "el 50% de la fuerza de] trabajo y desarrollando trayectorias laborales continuas que hoy les permiten percibir pensiones contributivas.

De este modo, el demógrafo del CSIC ha puesto de manifiesto a una realidad a menudo ignorada y como actualmente, "no son las jóvenes, son las mujeres de más de 60 años las que están cuidando a sus familiares con 90 años", asumiendo esta labor indispensable incluso cuando ellas mismas enfrentan problemas de salud o alguna discapacidad.

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MUJER Y CUIDADOS

El envejecimiento y la incorporación laboral femenina han abierto el debate sobre el sostenimiento de los cuidados. Heraso ha subrayado que es imperativo "dejar de pensar los cuidados como algo individual... e invisibles... para que sea algo colectivo y social". En este ámbito, según los expertos, se están rompiendo moldes tradicionales y Pérez Díaz ha asegurado que en las parejas mayores, "los hombres son tan cuidadores o más de lo que son las mujeres". También ha visibilizado la dureza de esta labor, advirtiendo de que muchas personas cuidadoras "entran en depresión" emocional profunda cuando la persona dependiente fallece.

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El panel también ha abordado el papel de la tecnología en el envejecimiento. Frente a los estereotipos, el demógrafo ha indicado que las personas mayores han experimentado un avance fulgurante en el uso de las tecnologías, mientras que Heraso ha remarcado que el entorno digital "quita mucha soledad", abriendo un mundo de posibilidades formativas y relacionales.

ANALISIS ECONÓMICO Y MIGRACIÓN

El análisis económico ha corrido a cargo de Miguel Díaz Salazar, que ha hablado sobre la polarización social frente al colectivo de la migración, y ha llamado la atención sobre el dato de que "en los sitios donde más rechazo hay es donde menos inmigración hay".

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Ante esto, Julio Pérez ha criticado los discursos xenófobos que enfrentan a nacionales y extranjeros, argumentando que "se busca un enemigo y el enemigo siempre es el más débil, que es el último que ha llegado".

El encuentro ha analizado también la frustración de la juventud ante el acceso a la vivienda y el mercado laboral. Pérez Díaz ha apuntado que "los jóvenes lo que tienen es un problema para casar expectativas y realidades". Ha explicado cómo sus altos niveles de formación generan aspiraciones que chocan con la inestabilidad actual, un malestar que se agrava por culpa de la "burbuja de las redes sociales".

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Por su parte, Casilda Heraso ha aportado una visión optimista de la juventud actual, señalando que simplemente están cambiando sus prioridades frente a las generaciones anteriores. "Prefieren tener vidas más anchas y vivirlas de otra manera", apostando por la empatía, la comunidad y el tiempo libre por encima del exceso de trabajo", ha argumentado.