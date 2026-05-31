Ucrania ataca una de las principales refinerías rusas de la región del Volga

El Ejército de Ucrania ha atacado esta madrugada la gran refinería de Saratov, en el oeste de Rusia y considerada como una de las plantas de procesamiento de petróleo más importantes de la región del Volga, en un bombardeo confirmado por las autoridades locales rusas que se han limitado a constatar, por el momento, daños en la infraestructura.

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania, en una publicación en Facebook, ha informado de que "en la noche del 31 de mayo de 2026, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov" y han podido "confirmar un incendio de grandes proporciones en las instalaciones".

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El gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin, ha confirmado en redes sociales que, "según los informes preliminares, hay daños en la infraestructura civil", pero el ataque no ha dejado víctimas mortales.

La refinería, que opera la petrolera Rosneft, procesa al año siete millones de toneladas de petróleo y produce "gasolina, diésel y otros combustibles" que, denuncia el Estado Mayor ucraniano, están siendo empleados por el Ejército ruso durante la guerra.