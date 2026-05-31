Detienen a un sintecho por romper una máquina expendedora de una farmacia porque quería entrar en prisión

La Policía Local de Palma ha arrestado a una persona sin hogar de 32 años porque, supuestamente, rompió el cristal de una máquina expendedora de una farmacia con la intención de ir a la cárcel.

El incidente ocurrió el pasado 27 de mayo, sobre las 02.00 horas, cuando una patrulla situada en plaza de España escuchó unos golpes que provenían de la calle Marquès de la Fontsanta, según ha explicado la Policía Local de Palma en un comunicado.

PUBLICIDAD

Tras realizar una batida por la zona, un ciudadano les informó que un joven golpeaba el escaparate de una farmacia cercana y dos unidades se desplazaron al lugar de forma inmediata.

Allí localizaron a un individuo sentado en la entrada de un establecimiento contiguo a la farmacia y comprobaron que la máquina expendedora exterior de la botica tenía el cristal fracturado.

Los agentes se entrevistaron con el varón que les confesó de forma espontánea que había ocasionado los daños y les aseguró que no tenía intención de sustraer ningún artículo, sino que su único objetivo era ser detenido para que le enviaran a prisión.

PUBLICIDAD

Junto al implicado, los policías intervinieron una cinta de amarre con trinquete, que era la herramienta que había usado para golpear la máquina. Tras un cacheo preventivo, se constató que el sospechoso no llevaba encima ningún objeto de la máquina expendedora.

El hombre también les confesó que carecía de domicilio y que pernoctaba en la calle, por lo que ante la confesión del posible delito de daños, los agentes procedieron a su detención. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y traspasaron al detenido a la Policía Nacional, para su posterior pase a disposición judicial.

PUBLICIDAD