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Muere un motoristas en un accidente en París durante los festejos del PSG

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París, 31 may (EFE).- La Fiscalía de París anunció este domingo que una persona que conducía una moto de cross falleció el sábado en París, durante las celebraciones de la Liga de Campeones del PSG, mientras que el Gobierno francés anunció 780 detenciones -de las que 457 bajo custodia policial-, un 32 % más que hace un año por la misma celebración.

Indicó, además, que hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes en las festividades, ocho de ellas de carácter grave.

Según un comunicado de la Fiscalía, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido, de 24 años, habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot. Además, otras persona está muy grave por una riña en el oeste de París.

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Paralelamente, el ministro, en una comparecencia, aclaró que "en general la situación ha estado bajo control" y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que causó dos heridos, uno de ellos muy grave. EFE

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