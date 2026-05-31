Javier Esteban ve a Icónica clave en el centenario de la Expo '29 y prioriza el "cuidado" de la Plaza de España

El director de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, ha avanzado su intención de que el festival tenga un papel destacado en 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Iberoamericana y de la Plaza de España, con un proyecto vinculado a la iluminación, al tiempo que ha asegurado que el principal objetivo de la cita es la "sostenibilidad y el cuidado del monumento".

En una entrevista concedida a Europa Press, Esteban ha explicado que eligieron la Plaza de España porque fue concebida en 1929 como un gran auditorio para la Exposición Iberoamericana. "Queríamos devolverle, aunque fuera de manera temporal, ese uso original y que los sevillanos entendieran para qué fue creada realmente", ha afirmado. "La Plaza de España no era solo un lugar para pasear, era un auditorio", ha insistido, asegurando que, tras cinco años de festival, "esa idea se está consiguiendo".

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Además, ha avanzado que la organización quiere tener un papel destacado en 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Iberoamericana y de la Plaza de España. Entre las ideas que estudian cobra especial protagonismo la iluminación, inspirada en la importancia que tuvo en la Exposición del 29 y en los paseos nocturnos por el Parque de María Luisa.

Por otro lado, ha reconocido que celebrar un festival en verano en Sevilla planteaba dudas por las altas temperaturas, aunque confiaban en convertir "al sevillano en el protagonista" del proyecto. "Queríamos cambiar las historias de playa por noches en la Plaza de España, y eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos", ha apostillado.

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"CADA AÑO SE REFUERZAN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN"

En cuanto a los retos de celebrar el festival en un espacio patrimonial como la Plaza de España, ha subrayado que el principal objetivo ha sido desde el inicio "la sostenibilidad y el cuidado del monumento". "Cada año seguimos aprendiendo y reforzando medidas para poder disfrutar del festival con el máximo respeto y protección", ha señalado, convencido de que la propia actividad ha contribuido a poner el foco en su conservación.

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En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ya impulsó en 2021, tras la primera edición, un presupuesto específico para el mantenimiento del recinto y una licitación para reforzar su cuidado, toda vez que ha destacado mejoras en la iluminación, un aspecto que, según ha explicado, era "deficiente" cuando el proyecto comenzó.

Por último, ha señalado que en su momento se plantearon incluso colaboraciones con Endesa para apoyar la restauración lumínica, aunque finalmente han sido el Ayuntamiento y el Ministerio quienes han impulsado las actuaciones que actualmente permiten que la plaza esté "mejor iluminada que antes". Igualmente, ha puesto en valor la importancia de la iluminación durante el festival, porque "la plaza te abraza y todo el recinto se convierte en escenario, no solo el escenario principal".

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En otro orden de cosas, la Fiscalía de Sevilla archivó el pasado 2025 la investigación abierta tras la denuncia de 16 promotores culturales por presuntas irregularidades en la cesión de la Plaza de España al festival. Tras analizar la documentación, concluyó que "los hechos denunciados no revistían caracteres de delito". La denuncia atribuía posibles delitos de prevaricación, malversación y trato de favor por una supuesta adjudicación sin concurrencia pública y una prórroga hasta 2031, pero la Fiscalía descartó que existiera "resolución arbitraria" u omisión de trámites esenciales.