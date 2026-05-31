Agencias

Israel lanza una ola de bombardeos contra Tiro en un recrudecimento de su ofensiva en el sur de Líbano

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El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una nueva operación de bombardeos contra el municipio libanés de Tiro, en la costa sur del país, en una intensificación de su ofensiva regional a las pocas horas de hacerse con el control de la histórica fortaleza de Belfort, a orillas del río Litani.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ejército israelí ha anunciado el comienzo de una operación para destruir "el cuartel general de la organización terrorista Hezbolá" en Tiro, mientras que las milicias de Hezbolá han confirmado ataques contra vehículos militares israelíes en la población de Bayada, en este municipio.

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Hay constancia de bombardeos en el norte del municipio, cerca del hospital Hiram (donde han resultado heridas leves doce personas, según ha informado su director, Salman Eidibi, a la agencia oficial de noticias libanesa NNA) y el cruce de Maaraké, según los testigos del diario libanés 'L'Orient le Jour'.

En el capítulo de víctimas mortales, ahora mismo hay un fallecido confirmado desde esta mañana; un hombre que resultó alcanzado por el impacto de un dron israelí en el municipio de Nabatiye, muy cerca de la fortaleza de Belfour, donde el Ejército israelí ha vuelto a plantar bandera por vez primera en 26 años.

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En su último balance generalizado de víctimas, el Ministerio de Salud libanés ha confirmado que los bombardeos de Israel desde la reanudación el 2 de marzo de los combates con Hezbolá han dejado ya 3.371 muertos y 10.129 heridos.

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