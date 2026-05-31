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EEUU neutraliza un buque comercial en el golfo de Omán que ignoró el bloqueo naval tras repetidas advertencias

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Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han neutralizado este sábado en el golfo de Omán al buque mercante de bandera gambiana 'Lian Star', después de que este ignorara el bloqueo naval estadounidense impuesto en la región y desoyera reiteradas advertencias, mientras se dirigía a un puerto iraní.

Según ha detallado el CENTCOM en un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el navío navegaba por aguas internacionales cuando fue interceptado. "Las fuerzas del CENTCOM observaron al buque 'Lian Star' navegando hacia un puerto iraní en el golfo de Omán y emitieron más de 20 advertencias, al tiempo que informaban a la tripulación de que estaba infringiendo el bloqueo estadounidense", ha precisado el comando militar.

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Ante la negativa de la tripulación a cumplir con las órdenes de desvío, una aeronave de las fuerzas estadounidenses ha disparado un misil 'Hellfire' directo contra la sala de máquinas de la embarcación. "El barco ya no se dirige hacia Irán", ha matizado el CENTCOM.

Según datos ofrecidos por el CENTCOM, cinco buques comerciales han sido neutralizados y 116 han sido desviados desde la imposición del bloqueo naval estadounidense en el golfo de Omán, mientras el alto el fuego entre Washington y Teherán sigue vigente a esperas de un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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