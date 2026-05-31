Trump subraya que no tiene prisa por lograr acuerdo con Irán porque quiere "un buen trato"

Washington, 30 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó en una entrevista emitida este sábado en que no tiene prisa por lograr un acuerdo de paz con Irán pese al daño que está haciendo el conflicto en el bolsillo de los estadounidenses porque quiere "conseguir un buen trato".

"Esto va lentamente, lleva mucho tiempo. No tengo prisa. Me gustaría decir que tengo prisa, porque ya sabes... Los precios de la gasolina van a bajar con fuerza (cuando haya acuerdo), pero si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato", aseguró Trump en una entrevista concedida a su nuera, la presentadora Lara Trump, en la cadena Fox News. EFE

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