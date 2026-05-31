Agencias

Cinco muertos tras un derrumbe en una mina ilegal del suroeste de China

Guardar
Imagen EDZJGFLTURFAJDWDHZMVM32J64

Cinco personas han muerto y otra más ha resultado herida tras un derrumbe ocurrido en la madrugada de este sábado en una mina ilegal del condado de Huize, en la provincia china de Yunnan, en el suroeste del país.

El incidente se ha producido en torno a las 4.30 horas (22.30 horas del sábado en la España peninsular) en la localidad de Baiwu, distrito de Nagu, condado de Huize, según ha informado la agencia de noticias oficial china, Xinhua, citando a autoridades locales.

PUBLICIDAD

Servicios de emergencias de la ciudad de Qujing y del condado de Huize acudieron al lugar para poner en marcha la operación de rescate y lograron extraer a seis individuos que estabn atrapados. Han sido ya trasladados a un hospital.

Cinco de los rescatados sucumbieron a la gravedad de sus heridas a pesar de los esfuerzos sanitarios. El sexto está estable y fuera de peligro. Ya hay una investigación en marcha para esclarecer lo ocurrido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel toma el estratégico castillo de Beaufort e intensifica ataques en el sur del Líbano

Infobae

El jefe negociador de Irán avisa a EEUU que no habrá acuerdo si no se garantizan los derechos del país

El jefe negociador de Irán avisa a EEUU que no habrá acuerdo si no se garantizan los derechos del país

El final de 'The Bear' y lo nuevo de 'House of the Dragon' dominan las series de junio

Infobae

Asraf enfría el supuesto acercamiento de Isabel Pantoja a su hija: "Tendrán que quedar y hablar las cosas"

Asraf enfría el supuesto acercamiento de Isabel Pantoja a su hija: "Tendrán que quedar y hablar las cosas"

El líder Manuel González aumenta su ventaja con una victoria incuestionable

Infobae