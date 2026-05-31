Ana Mena se convierte en la nueva gran apuesta global de WK Entertainment

MADRID(CHANCE)

WK Entertainment ha oficializado un acuerdo exclusivo de manejo global con Ana Mena, reforzando el salto internacional de una de las artistas españolas más exitosas de los últimos años. La compañía se encargará de coordinar la estrategia global de la cantante, incluyendo giras, asociaciones con marcas, apariciones mediáticas y nuevos movimientos en mercados internacionales.

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Walter Kolm, fundador y CEO de WK Entertainment, ha celebrado la incorporación de la malagueña a su roster. "Ana es un talento extraordinario con un atractivo global único, y estamos ansiosos por apoyar el próximo capítulo de su increíble carrera", ha señalado el ejecutivo, subrayando el potencial de la artista en el ámbito latino y europeo.

Desde el lado discográfico, José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia y Portugal, ha destacado la importancia de este paso en la trayectoria de la novia de Óscar Casas. "Después de tantos años compartiendo este viaje, ver a Ana comenzar este nuevo capítulo junto a Walter y WK Entertainment me llena de emoción", ha afirmado. Barbat ha puesto en valor su carisma, autenticidad y capacidad para conectar con el público como claves de su éxito, y se ha mostrado confiado en que este acuerdo reforzará su salto global de la mano de un equipo que ha trabajado con algunas de las mayores superestrellas latinas del mundo.

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Ana Mena se ha consolidado como una de las artistas crossover más exitosas de España, con una presencia creciente en Europa y Latinoamérica. Entre sus grandes hits se encuentran "Madrid City", "Las 12" y "Música Ligera", temas que han arrasado en listas y radios, y que la han llevado a situarse como la intérprete femenina más escuchada tanto en España como en Italia. A nivel de radio, suma cinco números uno en España, más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.200 millones de reproducciones totales en plataformas digitales.

Su palmarés incluye varios de los principales galardones de la música en España. En los LOS40 Music Awards, se hizo con el premio a Mejor Canción en 2024 por "Madrid City", después de haber ganado en 2023 como Mejor Artista y en 2022 como Mejor Canción con "Música Ligera". Su álbum "Bellodrama" supuso otro hito en su carrera al convertirse en su primer número uno en la lista oficial de los Top 100 Álbumes de España.

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Más allá de las listas, la artista ha ido rompiendo barreras a nivel internacional. La joven se convirtió en la primera artista femenina latina en encabezar un gran festival de música en Asia, al ser la estrella principal del A-Nation Festival en Tokio, un paso clave en la consolidación de su carrera fuera de Europa. Además, a comienzos de este año recibió la Medalla de Andalucía en la categoría de Cultura y Patrimonio, reconociendo su impacto como una de las principales figuras culturales de la región y del panorama musical español.

Con este nuevo acuerdo de manejo global con WK Entertainment, Ana Mena abre una nueva etapa profesional orientada a seguir ampliando fronteras y reforzar su posición como una de las grandes superestrellas del pop latino y europeo de su generación.

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