La sanidad escala hasta el cuarto lugar entre las preocupaciones de los españoles coincidiendo con el hantavirus

La vivienda se mantiene como principal problema de España marcando un nuevo récord en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde ya roza el 50% de menciones en los cuestionarios del estudio correspondiente al mes de mayo, mientras la sanidad asciende en las menciones (17,8%) y se sitúa en cuarto lugar, tras la situación económica (20,7%) y la inmigración (18,9%), coincidiendo con la crisis del hantavirus.

Se trata de la mayor marca de la Sanidad en este barómetro de mayo desde noviembre de 2023.

El quinto problema es ahora la calidad del empleo, que en abril había logrado su récord con un 19,2% y ahora cae al 16,8%. Le siguen el paro (14,1%), el Gobierno y los partidos (12,7%), los problemas políticos en general (12,1%), el mal comportamiento de los políticos (9,5%) y cierra el 'top ten' la corrupción, con un 9,1%.

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La lista subjetiva de problemas la lidera la vivienda (30,7%), seguida de la crisis económica (28,7%), la sanidad (27,3%), la calidad del empleo (18,1%) y la inmigración (10%).