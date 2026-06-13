Topuria empuja a su contrincante en un careo previo al combate en la Casa Blanca

Washington, 12 jun (EFE).- El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria empujó este viernes a su rival, el estadounidense Justin Gaethje, durante un careo previo al combate de artes marciales mixtas (MMA) que disputarán el domingo en la Casa Blanca, con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La escalinata del Monumento a Abraham Lincoln, escenario del histórico discurso 'I have a dream' de Martin Luther King, sirvió de marco para la presentación, ante centenares de personas, de los 14 luchadores de la UFC que competirán en la velada en la residencia presidencial.

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Los combates estelares enfrentarán por el título de peso ligero a Topuria, invicto en su carrera, y Gaethje, así como al brasileño Alex Pereira contra el francés Ciryl Gane, ambos en la categoría de peso pesado.

Durante el posado ante las cámaras, Topuria empujó a Gaethje hacia atrás, lo que obligó al presidente de la UFC, Dana White, a intervenir de inmediato para separarlos.

El estadounidense mantuvo la calma, aunque recriminó la actitud de "El Matador", quien posteriormente se dirigió al público para exhibir sus cinturones de campeón.

La tensión entre ambos ha ido en aumento después de que Gaethje se burlara recientemente del divorcio de Topuria en una entrevista.

En el jardín sur de la Casa Blanca ya se ha instalado el ring para los combates, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación en los colores de la bandera estadounidense y gradas con capacidad para unos 4.000 asistentes.

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El evento, bautizado como Freedom 250 UFC, coincide no solo con el cumpleaños de Trump, sino también con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Dos ciudadanos presentaron una demanda contra el evento al denunciar el uso indebido de la Casa Blanca para una actividad privada destinada a generar millones de dólares para la UFC, cuyo presidente es amigo personal de Trump, pero un juez rechazó este viernes paralizarlo. EFE

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