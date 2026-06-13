David Beckham, Tom Cruise y Justin Trudeau, entre el público del debut del Mundial de EEUU

Inglewood (EE.UU.), 12 jun (EFE).- La leyenda del fútbol británico David Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron algunas de las estrellas que asistieron este viernes al partido inaugural del Mundial en suelo estadounidense.

El exjugador del Real Madrid acudió al Estadio de Los Ángeles, donde tiene lugar el duelo entre Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Bechkam y su amigo Cruise.

La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.

También personalidades como el actor Owen Wilson, la colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas o el magnate Bill Gates se encontraban presentes en el Estadio de Los Ángeles presenciando el duelo entre Estados Unidos y Paraguay.

En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Ambos mandatarios presenciaron el encuentro junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la Conmebol, el también paraguayo Alejandro Domínguez.

Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial de fútbol, tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá, con un espectáculo repleto de estrellas internacionales que incluyó a la LISA, integrante de la banda de k-pop BLACKPINK, y a la brasileña Anitta. EFE

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