El PIB de Brasil repunta en el primer trimestre al 1,1% y registra un crecimiento interanual del 1,8%

El PIB de Brasil registró un crecimiento del 1,1% en el primer trimestre de 2026, lo que supone un avance frente al 0,1% registrado en el trimestre precedente y un incremento interanual del 1,8%.

Según los datos divulgados este viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el sector primario destacó con una subida trimestral del 2%, mientras que la industria hizo lo propio con un 1% y los servicios con un 0,5%.

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Entre todas las actividades industriales, la minería (3,6%) y la construcción (2,9%) tuvieron un desempeño positivo, aunque las manufacturas se mantuvieron mayormente estables (0,1%). De su lado, la electricidad, el gas, el agua, el saneamiento y la gestión de residuos retrocedieron un 0,3%.

Ya en los servicios, crecieron las actividades de información y comunicación (2,4%), las inmobiliarias (1,2%), las misceláneas (0,8%), las comerciales (0,6%) y las propias de la Administración pública, defensa, salud, educación y Seguridad Social (0,4%).

Sin embargo, empeoraron las cifras del transporte, el almacenamiento y los correos (-0,7%) y de las actividades financieras y de seguros (-0,6%).

El consumo de los hogares repuntó un 1% y la formación bruta de capital fijo un 3,5%, al igual que el gasto público en un 0,4%. En lo que respecta al sector exterior, las exportaciones cayeron un 1,7% y las importaciones se elevaron un 4,4%.

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