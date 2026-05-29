El Euríbor registra su mayor alza desde 2023 al romper la barrera del 2,8% en mayo

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario, rompió en mayo la media mensual del 2,8%, al cerrar el mes en el 2,804%, lo que supone que los hipotecados tendrán que asumir el mayor alza en sus hipotecas desde diciembre de 2023, a falta de confirmación del dato por el Banco de España.

En concreto, la tasa de referencia subió en 5,7 puntos básicos frente a abril, desde el 2,747% del cuarto mes del año. Frente a un año antes, el incremento fue del 72,3 puntos básicos, desde el 2,081% de mayo de 2024.

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Ese incremento de 72,3 puntos básicos es el mayor incremento interanual registrado por la tasa desde diciembre de 2023. Además, el Euríbor no registraba una tasa tan elevada desde septiembre de 2024.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de enero registrará un descenso en su cuota de 60,12 euros al mes. Esto equivale a 723,12 euros al año.

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Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de descenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

"Tras la subida de abril, en mayo esperábamos que algún dato diario llegará al 3%, sin embargo, hemos terminado el mes y esto no ha ocurrido, lo que es muy buena noticia para los hipotecados, ya que puede notarse una pequeña estabilización en la subida", ha afirmado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

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Es muy importante que los usuarios conozcan qué tipo de hipoteca tienen y las ofertas que se puede conseguir en la actualizada para ahorrar dinero", apunta la portavoz de iAhorro, instando a los hipotecados a cambiar de banco subrogando sus créditos hipotecarios.

La subida del Euríbor "responde principalmente a la incertidumbre sobre los próximos pasos del Banco Central Europeo", ha destacado el consejero delegado y presidente de Rastreator, Víctor López. "Hace unos meses se esperaba que el Euríbor bajase de forma más progresiva a lo largo del año, pero la evolución de la inflación y el actual contexto económico y geopolítico han frenado esas previsiones", han agregado.

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"Si se firma un acuerdo de paz y se consigue reanudar el flujo del estrecho de Ormuz, al menos parcialmente, las expectativas de una segunda subida de tipos se reducirían y el Euríbor a 12 meses podría acabar el año por debajo de las cotas actuales, aunque no alcanzaría los niveles previos al conflicto", ha agregado el analista de mercados de Ebury Diego Barnuevo.