FINUL expresa preocupación por escalada en Líbano tras registrar 670 proyectiles israelíes

Elairo, 28 may (EFE).- La Fuerza de la ONU en el Líbano (FINUL) expresó este jueves que está "profundamente preocupada" ante la reciente escalada de ataques israelíes en el sur del país mediterráneo, donde ha contabilizado 670 proyectiles israelíes lanzados ayer.

"El conflicto en curso está causando muertes, heridos y una destrucción generalizada. La situación está socavando aún más la estabilidad en la zona", indicó FINUL en un comunicado.

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El Ejército israelí ha aumentado en los últimos días su ofensiva bélica, con fuertes ataques que continúan en el sur del país con decenas de muertos; e incluso bombardeó hace pocas horas la capital, Beirut, por primera vez desde el pasado 6 de mayo.

Para UNIFIL, la "población civil sigue siendo la más afectada", ya que "cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, a menudo con muy poca antelación".

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"Los daños a viviendas, carreteras e infraestructuras esenciales están afectando gravemente la vida cotidiana y las labores de recuperación", aseguró la nota.

Destacó que las "fuerzas de paz permanecen sobre el terreno, supervisando la situación e informando al Consejo de Seguridad", mientras confirmó que ayer miércoles "se dispararon aproximadamente 670 proyectiles, el nivel más alto desde el 17 de abril".

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"Seguimos dialogando con las partes para ayudar a reducir las tensiones y recordarles sus obligaciones en virtud de la Resolución 1701", sentenció FINUL.

Pese al alto el fuego en vigor y la espera de nuevas reuniones entre ambos países -una militar este viernes y otra política el 2 y 3 de junio-, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que el grupo libanés chií Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados israelíes en parte de su territorio.EFE

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