Rusia aplaude la petición de la ONU de investigar el ataque ucraniano contra una zona ocupada en Lugansk

Las autoridades de Rusia han aplaudido este jueves la petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, de investigar el ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra un centro educativo en la ciudad de Starobilsk, situada en Lugansk y controlada por Rusia, que dejó 21 muertos y 44 heridos.

La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova, ha descrito esta solicitud como "una señal de gran importancia" para Moscú en el marco de la invasión de Ucrania y ha afirmado que lo sucedido supone una "tragedia".

PUBLICIDAD

"Es muy importante que esto haya sido condenado públicamente por una de las más altas autoridades internacionales en materia de Derechos Humanos. Es una señal sumamente importante", ha recalcado, según han recogido agencias de noticias rusas.

Asimismo, ha mostrado su esperanza de, tras estas declaraciones, otras organizaciones internacionales y defensores de los Derechos Humanos "den un paso al frente y condenen el incidente". "Espero que, después de la declaración del Alto Comisionado, otros altos cargos internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos encuentren finalmente el valor para reconocer lo evidente y condenar este bárbaro ataque terrorista contra niños", ha añadido.

PUBLICIDAD

La investigación de la oficina de Turk revela que el centro en el que se produjo el ataque estaba operativo en el momento del mismo y que las víctimas eran civiles, muchos de ellos, estudiantes, entre ellos 18 mujeres.