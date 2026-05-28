Casemiro explica una polémica declaración sobre Endrick: "Intenté protegerlo"

Teresópolis (Brasil), 28 may (EFE).- El centrocampista de la selección brasileña Carlos Henrique Casimiro 'Casemiro' confesó este jueves que se enfadó "bastante" cuando se viralizó una polémica declaración suya sobre Endrick, en la que, según dijo, sólo intentó proteger al delantero del Real Madrid de la presión ante el Mundial 2026.

"Me enfadé bastante" porque fue "en el momento que intenté proteger al jugador, a Endrick, intenté no cargarle de responsabilidad para la Copa del Mundo", explicó en rueda de prensa el camisa 5 de la Canarinha, en Teresópolis, donde está concentrado el combinado 'verdeamarelo' desde el miércoles.

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En una entrevista a TNT Sports Brasil emitida a principios de este mes de mayo, antes de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti, Casemiro buscó eximir a los más jóvenes de la responsabilidad de tener que ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una declaración tajante.

"Si (Endrick) va a la Copa del Mundo, tenemos que ser realistas porque él todavía no forma parte del grupo. No podemos colocarle encima la presión de tener que resolver los partidos, de que cuando entre va a tener que resolver", expresó entonces el exjugador del Manchester United y Real Madrid.

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Endrick, que esta pasada temporada estuvo cedido en el Olympique de Lyon, finalmente fue llamado por Ancelotti para jugar el Mundial 2026 y este jueves Casemiro quiso explicar su declaración.

"En las redes sociales pasan estas cosas. Apenas lo protegí. Nosotros, los jugadores con más experiencia, tenemos que proteger eso por la grandeza de la profesión", apuntó.

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Además, proyectó que Endrick, de 19 años, seguramente jugará "tres o cuatro Copas del Mundo, como mínimo", pero que en esta etapa debería jugar "suelto" porque ya demostró que "es un gran jugador" y que tiene "mucha estrella".

Brasil se prepara desde el miércoles en la Granja Comary, el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Teresópolis, para el amistoso del próximo domingo contra Panamá, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. EFE

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