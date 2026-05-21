1-0. La paraguaya Claudia Martínez anota y lleva al Spirit a la final de la Concacaf W

Pachuca (México), 20 may (EFE).- La paraguaya Claudia Martínez anotó este miércoles el tanto con el que el Washington Spirit, de la National Women's Soccer League (NWSL), superó por 1-0 al Pachuca, de México, para avanzar a la final de la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

El Spirit, dirigido por el español Adrián González, enfrentará, este sábado por el título, al América mexicano, que más temprano goleó por 4-1 al Gotham FC de la NWSL.

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El Pachuca dominó casi todo el primer tiempo liderado por Charlyn Corral, seleccionada mexicana.

La delantera inquietó con un disparó que buscaba el ángulo izquierdo de la portería al minuto 25, que atajó Sandy MacIver.

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Spirit despertó en la parte final del primer tiempo. Al 39, la colombiana Leicy Santos probó con en un tiro libre a la guardameta Esthefanny Barreras.

En la compensación, la marfileña Rosemonde Kouassi falló con marco abierto en un remate que estrelló en Barrera, y a segundos del descanso, Hal Hershfelt estrelló un disparo en el poste derecho.

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En el segundo lapso, Abril Fragoso tuvo en un remate cruzado la ocasión para abrir el marcador al 64, pero el balón pasó apenas desviado del poste derecho del Spirit.

Con el partido dormido la italiana Lucía Di Guglielmo sorprendió en una jugada por el centro, cedió a Claudia Martínez, quien sobre la salida de Barrera envió el balón a la red para el 1-0 al 81.

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- Ficha técnica:

1. Spirit: Sandy MacIver; Kate Wiesner (Lucía Di Guglielmo, m.46), Élisabeth Tsé, Tara Rudd, Gabrielle Carle; Hal Hershfelt, Rebeca Bernal, Trinity Rodman (Paige Metayer, m.84), Leicy Santos (Claudia Martínez, m.62); Rosemonde Kouassi (Gift Monday , m.74), Andy Sullivan (Sofía Cantore, m.46).

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Entrenador: Adrián González.

0. Pachuca: Esthefanny Barreras; Berenice Ibarra, Kelly Caicedo, Yirleidis Minota, Kenti Robles; Andrea Pereira, Karla Nieto (Paola García, m.84), Aline Gomes, Abril Fragoso (Julia Valadez, m.46); Nina Nicosia, Charlyn Corral.

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Entrenador. Óscar Torres.

Gol: 1-0, m.81: Claudia Martínez.

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Árbitra: Myriam Marcotte, de Canadá. Amonestó a Minota, por Pachuca.

Incidencias: Partido de semifinales de la Copa de Campeonas de la Concacaf W, celebrado en el estadio Hidalgo de Pachuca, centro de México, a poco más de 2.400 metros sobre el nivel del mar.

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