2-3. Medellín doma la altura y avanza al segundo lugar del Grupo A

Lima, 20 may (EFE).- El Independiente Medellín colombiano derrotó este miércoles por 2-3 al Cusco peruano en un intenso partido que se resolvió con tres goles en el tiempo añadido y le permitió tomar el segundo lugar del grupo A de la Copa Libertadores, con 7 puntos, solo por detrás del líder Flamengo.

En un encuentro disputado a toda máquina en los 3.300 metros de altura de la ciudad peruana del Cusco, el Medellín impuso su oficio y calidad ofensiva ante un rival que pugnó por un mejor resultado, pero pagó cara su poca efectividad frente a la portería rival.

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Tras unos primeros minutos de estudio, la cuenta fue abierta para los colombianos por el argentino Federico Fydriszewski, quien a los 13 conectó con precisión un centro enviado por Mena tras un contragolpe a velocidad pegado a la banda derecha.

Mientras que los dueños de casa pugnaron en los minutos siguientes por alcanzar la paridad, el Medellín respondió siempre con sus veloces contragolpes que anticiparon lo que sería la tónica de un partido que se resolvió solo en los últimos instantes.

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A pesar de haber carecido de efectividad, los dorados locales mantuvieron su intención ofensiva y a los 78 minutos el defensa Gu-Rum Choi conquistó el empate con un remate de cabeza.

El Cusco decidió entonces buscar la victoria, pero descuidó su zona defensiva, lo que fue muy bien aprovechado por los veloces atacantes colombianos, ya que cuando se jugaba el primer minuto del tiempo extra apareció el ingresado Perlaza para aprovechar un pase de Palacios y romper la paridad.

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Casi de inmediato, llegó la nueva réplica de los locales, con otro remate de cabeza del defensa Fuentes, pero cuando todos apostaban por las tablas, Serna selló una victoria decisiva en las aspiraciones del Medellín de avanzar en la Libertadores.

Flamengo es el primero del grupo, con 10 puntos, seguido por Medellín, con 7, Estudiantes de La Plata con 6 y Cusco, que quedó sin ninguna opción, con solo 1 punto.

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En el cierre de la serie, Cusco visitará a Flamengo, mientras que Medellín definirá posiciones ante Estudiantes de La Plata.

- Ficha Técnica:

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2. Cusco: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, José Bolívar (m.46, Marlon Ruidias), José Zevallos, Gu-Rum Choi, Oswaldo Valenzuela (m.70, Gabriel Carabajal), Diego Soto (m.46, Joel Herrera), Iván Colman, Lucas Colitto, José Manzaneda (m.70, Nicolás Silva) y Juan Manuel Tévez.

Entrenador: Alejandro Orfila.

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3. Medellín: Eder Chaux, Esneyder Mena, Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Halam Loboa, Didier Moreno (m.77, Baldomero Perlaza), Yony González (m.89, Luis Escorcia), Daniel Cataño (m.62, Alexis Serna), Frank Fabra (m.89, Francisco Chaverra) y Francisco Fydriszewski (m.77, Hayen Palacios).

Entrenador: Sebastián Botero.

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Goles: 0-1, m.12: Fydriszewski; 1-1, m.78: Choi; 1-2: m.90+1: Perlaza: 2-2, m.90+3: Fuentes; 2-3, m.90+6: Serna.

Árbitro: el chileno Fernando Véjar. Amonestó a Ortiz, Choi y Fydriszewski.

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Incidencias: partido de la quinta jornada del grupo A de la Copa Libertadores disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad del Cusco, ubicada a 3.300 metros de altitud. EFE

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