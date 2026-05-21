Ecuador confirma la presencia de enfermedad hemorrágica en conejos

Guayaquil (Ecuador), 20 may (EFE).- La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario de Ecuador (Agrocalidad) confirmó este miércoles la presencia en el país de la enfermedad hemorrágica del conejo (EHC), una afección viral que, aseguró, "no representa riesgo para la salud humana ni para el consumo de carne" de este animal.

La enfermedad se detectó tras análisis realizados a muestras de conejos, debido a que semanas atrás se registraron muertes de estos animales, lo que llevó a las autoridades a suspender su concentración, exhibición y comercialización en ferias y mercados a nivel nacional, medida que se tomó también para los cuyes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las restricciones se levantaron para los cuyes el pasado 29 de abril, ya que los casos registrados en estos animales correspondían a una infección bacteriana focal.

En cambio, los conejos siguieron bajo estudio y este miércoles Agrocalidad informó en un comunicado de que se trataba de la enfermedad hemorrágica.

PUBLICIDAD

La institución señaló que se han establecido medidas de vigilancia, contención y de control para evitar la propagación de la EHC en el territorio nacional y recordó a la ciudadanía su obligación de notificar inmediatamente cualquier sospecha relacionada con muertes inusuales en conejos, signos hemorrágicos y presencia de animales enfermos con sintomatología compatible.

Asimismo, recomendó fortalecer las medidas de bioseguridad en predios, criaderos, centros de concentración animal, tiendas de mascotas y establecimientos veterinarios, mediante la limpieza y desinfección permanente de instalaciones, equipos y vehículos y el manejo adecuado de residuos.

PUBLICIDAD

Como medida preventiva, Agrocalidad mantendrá la restricción temporal de participación, exhibición y concentración de conejos en ferias, mercados, exposiciones y demás eventos de concentración animal, mientras continúe la evaluación epidemiológica y el seguimiento sanitario oficial. EFE