Alemán Gerhard Richter lidera la subasta de arte del siglo XXI de Christie's en Nueva York

Nueva York, 20 may (EFE).- El pintor alemán Gerhard Richter lideró este miércoles la subasta de arte del siglo XXI de Christie's en Nueva York, al venderse por 35,13 millones de dólares un cuadro en el que retrata una vela solitaria.

La obra,'Kerze', superó ligeramente el precio estimado por la casa, de 35 millones, sin lograr acercarse al máximo fijado por la entidad, de 50 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En la pintura, una de las 27 obras del mismo tema elaboradas por el alemán, Richter representa una vela de cera pálida que reposa sobre un candelabro blanco, simbolizando su habilidad "para transmitir emoción de forma controlada y minimalista", según Christie's.

Una luz suave que parece colarse por una ventana ilumina la vela, haciendo que el elemento ocupe un espacio en el que convergen estos dos mundos: la luz y la sombra, detalla la casa.

PUBLICIDAD

Richter fue el artista más vendido en la subasta que celebró esta tarde Christie's en el interior de su sede neoyorquina, en el Rockefeller Center, donde también se vendió al mejor postor 'Mohn (Poppy)' por 20 millones de dólares, una cifra superior al máximo estimado.

Pintado en 1995, el cuadro está compuesto por motas brillantes de pintura azul ultramar y carmesí que resplandecen bajo capas difuminadas de azul, amarillo y verde, explica la casa.

PUBLICIDAD

De Richter también se vendieron hoy varios cuadros del mismo nombre, 'Abstraktes Bild', en los que reflexiona sobre el tiempo y la existencia durante su faceta más contemplativa, por una horquilla de entre 2,8 y 8,7 millones de dólares.

Más allá del alemán, Christie's sacó a subasta 'Target', un paisaje del británico Peter Doig que la casa logró vender por 7,15 millones de dólares, la cuarta obra más cara de la jornada.

PUBLICIDAD

En 'Target', elaborada en 2001, cuando el artista se mudó a Trinidad, una figura solitaria camina sobre un lago helado mientras se ciernen sobre el horizonte grandes árboles de hoja perenne.

Mientras, un Basquiat superó también su máximo estimado y se vendió por 6,54 millones de dólares.

PUBLICIDAD

En este cuadro, titulado 'Asbestos', Jean-Michel Basquiat retrata a un pescador en tonos azules y negros sobre un fondo naranja y amarillo, aportando intensidad y calidez a la composición.

Según Christie's, el pescador es una figura recurrente en la carrera del célebre artista, y aparece en sus cuadros tanto como "tótem personal" como "metáfora autobiográfica": "el mediador entre mundos, el que cruza el agua y, por extensión, el propio pintor".

PUBLICIDAD

Otros artistas que brillaron en la subasta de hoy fueron Cecily Brown, con 'Bedlam Vacation' (vendido por 5,9 millones de dólares) Keith Haring, con 'Untitled (June 1st a Milano)' (4,9 millones) y Richard Prince con 'Sexual Behavior of American Nurses' (4,59 millones).