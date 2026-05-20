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Trump viajará al G7 en Francia que se celebrará del 15 al 17 de junio, según Axios

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Washington, 19 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a la cumbre del G7 en Francia, que se celebrará del 15 al 17 de junio, con una agenda que prioriza temas de inteligencia artificial, comercio y lucha contra el crimen, según informó este martes el medio especializado Axios.

El mandatario viaja con la intención de priorizar temas relacionados con negocios, aunque no se descarta que el tema de Irán este sobre la mesa, de acuerdo con una fuente de la Casa Blanca, citada por Axios.

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La cumbre, que se celebrará en Évian-les-Bains, en el sureste de Francia, inicia un día después de que Trump cumpla 80 años el 14 de junio.

Este será el primer viaje oficial de Trump a Europa desde el inicio de la guerra en Irán y posterior a su disgusto por la postura de alguno de sus aliados europeos y específicamente con la OTAN, sobre este conflicto y su negativa a prestar ayuda activa, como ha sido solicitada por el mandatario.

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Países como Alemania, España y Bélgica han mostrado su disgusto públicamente por los efectos económicos de la guerra y han criticado, en sesiones de la Unión Europea (UE), las medidas de Trump como la de relajar las sanciones al petroleo ruso, aplicadas para intentar aliviar el efecto del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. EFE

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