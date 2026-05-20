Al menos dos muertos a manos de la Policía de Kenia durante los disturbios por la detención de un manifestante

Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas este miércoles a manos de las fuerzas de seguridad de Kenia durante una serie de disturbios registrados en la ciudad de Busia, cerca de la frontera con Uganda, a raíz de la detención de un manifestante durante una serie de protestas convocadas por grupos de jóvenes.

Estos grupos, formados en su mayoría por kenianos que carecen de trabajo, habían estado manifestándose previamente para lograr la liberación de uno de sus líderes, Edwin Wepukhulu, al que la Policía ha acusado de haber dañado un vehículo policial en una intersección.

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Varios testigos han alertado ahora de que las dos víctimas mortales han fallecido en el lugar de los hechos, mientras que los tres heridos se encuentran recibiendo tratamiento médico en el centro de la ciudad, según informaciones del portal de noticias Citizen Digital.

Los manifestantes han condenado lo que han descrito como la "brutalidad policial" ejercida por losa gentes y han afirmado que los dos hombres recibieron varios disparos desde atrás cuando trataban de huir de las fuerzas de seguridad, que estaba haciendo uso de gases lacrimógenos contra los presentes.

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Las protestas han vuelto a estallar en Kenia a medida que aumenta el precio de los combustibles, una situación que ha empeorado a raíz del conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo de los cargueros en el estrecho de Ormuz. El lunes, las manifestaciones se habían extendido a varias localidades del país, donde también se convocó una huelga de transportistas que ya ha sido desconvocada tras un acuerdo preliminar con el Gobierno.

Desde el inicio de estas últimas protestas se han registrado un total de seis fallecidos, mientras que los heridos superan ya la treintena. Además, más de 300 personas han sido detenidas.

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