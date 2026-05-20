Madre de abogada asesinada por su esposo policía en Ecuador llevará caso hasta Corte Interamericana

Quito, 20 may (EFE).- Elizabeth Otavalo, la madre de la abogada María Belén Bernal, quien fue asesinada en 2022 por su esposo, el agente Germán Cáceres, en el interior de una escuela policial de Ecuador, asegura que seguirá luchando por conseguir justicia por el feminicidio de su hija ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En una entrevista con EFE previa a una audiencia de casación que debía instalarse este miércoles pero que se difirió al 1 de julio, en la que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revisará la condena de 34 años y 8 meses de cárcel impuesta a Cáceres, Otavalo afirma que aún hay vacíos y dudas que rodean al caso y, sobre todo, "responsabilidades que no han sido determinadas".

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"Seguiré luchando en organismos internacionales porque hay una sola realidad: A mi hija la mataron en la escuela de Policía, en una institución pública, que si bien fue el esposo, y por eso es feminicidio, él era un servidor público en funciones", dice Otavalo en referencia a las responsabilidades estatales que ella considera que hay por el crimen y que espera sean analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.

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El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en diciembre de 2022 en Colombia. En mayo de 2023 fue declarado culpable de femicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles, lo que para Otavalo evidencia los "privilegios" que, dice, recibe por parte del Estado.

La madre de Bernal espera que los jueces ratifiquen la condena, pero que también declaren culpable por omisión al policía Alfonso Camacho, quien estuvo en una habitación contigua a la de Cáceres la noche del asesinato.

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Según la Fiscalía, el oficial escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio, pero la Justicia ratificó su inocencia.

"De pronto otra historia hubiera sido, de pronto María Belén estuviera viva", lamenta Otavalo.

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Otra de las deudas que asegura que hay en este caso es la investigación a quienes estuvieron la noche del crimen en la escuela y a los "cómplices y encubridores" del ahora expolicía.

"¿Estamos diciendo que Cáceres hizo todo solo? ¿Que él tuvo tanta fuerza para cargar a mi hija y después hacer ese hoyo en el cerro?", reclama Otavalo, quien recuerda que le avisaron muchas horas después del hallazgo del cuerpo de Bernal, lo que siempre le generó dudas.

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La Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal, pero Otavalo dice que se archivó, aunque intentará que se reactive antes de acudir al sistema interamericano.

La madre de Bernal afirma que las familias de víctimas de feminicidio viven un "calvario" para intentar encontrar justicia y también reparación, pues no reciben ni "la mitad de un centavo" y tampoco contención o protección del Estado, ni siquiera los huérfanos, como su nieto.

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Además, señala que sufren revictimización y ataques de las familias de los agresores y de otros investigados, lo que hace más duro el camino.

Añade que Ecuador tiene políticas "muy fuertes" para combatir la violencia machista, pero que se han quedado en papel. "Necesitamos que se aterricen en territorio para que el caso de mi María Belén no se vuelva a repetir, que la muerte de mi hija en una escuela de Policía sea el precedente", concluye.

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Cristina Bazán