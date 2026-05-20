Bolsa de Londres sube casi un 1 % tras dato de inflación y aupada por empresas de defensa

Londres, 20 may (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles casi un 1 %, en una jornada en la que se dio a conocer el dato del IPC británico, que bajó al 2,8 % en abril, y destacó por el buen rendimiento de las empresas de defensa, en el contexto de la guerra de Irán.

El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido descendió en los doce meses hasta el pasado mes de abril, frente al 3,3 % en marzo, según publicó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas británicas (ONS).

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En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió hoy un 0,99 % -o 101,79 puntos- hasta los 10.432,34, mientras que el secundario, el FTSE 250, sumó un 1,20 % hasta los 22.838,38.

La principal beneficiada del día en la City londinense fueron los grandes almacenes Marks and Spencer Group, cuyas acciones crecieron un 6,64 %.

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Sin embargo, el grueso de las ganancias se lo llevaron las cotizadas del sector militar y de defensa, encabezadas por las contratistas Babcock International Group y Rolls Royce Holdings, que cerraron el podio de subidas añadiendo un 5,30 % y un 5,15 % respectivamente.

Por el contrario, entre las más perjudicadas en el parqué británico estuvieron la compañía de seguridad financiera Experian, que cedió un 2,95 %; la química Centrica, que bajó un 1,89 % y la empresa de análisis empresarial Relx, que perdió un 1,78 %. EFE

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