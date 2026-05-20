3-0. Coquimbo Unido golea a Tolima y se acerca a octavos de la Copa Libertadores

Santiago de Chile, 19 may (EFE).- El chileno Coquimbo Unido goleó este martes por 3-0 al colombiano Deportes Tolima, en el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso, y dio un paso clave para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro dirigido por Hernán Caputto cerró la quinta jornada con 10 puntos a la cabeza del Grupo B, y aseguraría el salto a la próxima ronda si este miércoles el peruano Universitario y el uruguayo Nacional empatan en Montevideo.

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A los 26 minutos, el defensor central de los Piratas Manuel Fernández marcó el primer gol tras un centro que lo encontró sin marca frente al arco de Tolima, en una jugada que partió con un tiro libre apresurado que Benjamín Chandía supo aprovechar para encontrar a su compañero en el área.

Los pupilos de Lucas González no tardaron en reaccionar y a los 32 minutos buscaron el empate con un cañonazo a corta distancia de Kelvin Florez que el guardameta Diego Sánchez supo mandar al tiro de esquina.

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Tras un gol anulado a los 40 minutos por posición de adelanto, los locales encontraron su segundo tanto a los 48 en un contragolpe fulminante que terminó en los pies de Cristián Zavala con un remate cruzado al fondo del arco del portero Alvino Neto Volpi.

El ariete argentino Nicolás Johansen coronó la goleada tras un centro de Zavala y marcó la tercera diana del encuentro.

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Con este resultado, Tolima está obligado a ganar su último juego en el grupo B ante el Universitario y debe esperar una combinación favorable que le permita seguir en competencia.

Coquimbo Unido, en tanto, deberá medirse en Uruguay con Nacional el próximo 26 de mayo.

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