El Gobierno francés lamenta el choque entre cineastas y el multimillonario Bolloré

París, 19 may (EFE).- La ministra francesa de Cultura, Caterine Pégard, lamentó este martes el choque que se está produciendo entre los creadores cinematográficos y el multimillonario Vincent Bolloré, propietario de Canal+, principal mecenas del séptimo arte en el país.

En una intervención ante la Asamblea Nacional, Pégard consideró "desproporcionada" la amenaza lanzada por Canal+ de descartar a todos los firmantes de una tribuna crítica con Bolloré, en la que se apuntaban sus vínculos con la extrema derecha.

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"Lamento que la respuesta, cuando menos desproporcionada, a las inquietudes auténticas (del mundo del cine) no haga más que avivarlas", dijo la ministra.

Frente a esa tensión, que se ha hecho muy patente en un momento en el que se celebra el Festival de Cannes, la gran fiesta del cine francés, la titular de Cultura apeló a abrir una vía de diálogo entre ambas partes, "importantes para la creación cinematográfica" para que "se restablezca la confianza".

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El conflicto comenzó con la publicación de una tribuna en la que denunciaban la creciente influencia de la extrema derecha en el mundo del cine, atribuida a la llegada al sector de Bolloré, empresario de marcado perfil ultraconservador.

El director de Canal+, Maxime Saada, replicó posteriormente amenazando con crear una lista negra en la que incluiría a todos los firmantes de ese texto crítico con el propietario de la empresa.

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La cadena de pago financia buena parte de la producción cinematográfica del país, con un presupuesto de 160 millones de euros para ese año y tiene su sello en 49 de las películas que se estrenan en Cannes, trece de ellas entre las 22 seleccionadas en la competición oficial.

Si en un primer momento la tribuna contaba con menos de 500 firmas, tras las amenazas de Saada se están superando las 2.000, con nombres representativos que se han añadido en las últimas horas como la actriz Juliette Binoche.

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Fundado en 1984 con una licencia de cadena de pago que le obligaba a invertir en el mundo del cine, Canal+ pasó en 2012 a integrar el conglomerado mediático de Bolloré, con un fuerte componente ideológico denunciado en una reciente comisión parlamentaria. EFE