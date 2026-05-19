Agenda informativa multisoporte América para el martes 19 de mayo de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto. (foto) (video)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que a su Gobierno no le sería "difícil" resolver la situación en la que se encuentra Cuba, sobre la que Washington ha intensificado la presión con sanciones económicas y un bloqueo de crudo desde enero pasado. (foto)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca se está financiando con su propio dinero y el de donantes, y afirmó que se trata de un "regalo" para el país. (foto) (video)

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- El FBI y la Policía local buscan esclarecer los motivos detrás del tiroteo contra una mezquita en San Diego, California, en el que murieron tres personas además de los dos atacantes, ambos adolescentes, en una investigación que de manera preliminar evalúa los hechos como un crimen de odio. (foto) (video)

- La economía mundial crecerá un 2,5 % en 2026, dos décimas menos de lo previsto en enero, según el último informe de perspectivas de la ONU, que atribuye el descenso al impacto del conflicto en Oriente Medio. (foto) (infografía)

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- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, comparece en una rueda de prensa. ⁠(foto)(video)(directo)

- El operativo 'Metro Surge' que el Gobierno de Donald Trump llevó a cabo el pasado enero en Minesota constituyó "una grave violación de derechos civiles", con arrestos violentos en hogares, centros de trabajo y espacios públicos sin órdenes judiciales, según un informe de una coalición de grupos civiles y comunitarios. (foto)

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- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de nuevo para tratar la situación en Oriente Medio.

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la guerra en Ucrania. (foto) (video)

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- Google inaugura su conferencia anual de desarrolladores, su gran escaparate tecnológico. (foto)(video)

- Audiencia sobre la demanda presentada por Anthropic para suspender la prohibición del Pentágono de excluir a la empresa en la cadena de suministros.

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- El subsecretario de Estado, Christopher Landau, examina con líderes políticos y comerciales de la región la reconfiguración en las relaciones con América Latina. (foto) (video)

- El 19 de mayo de 2001, Apple desafió las convenciones del mercado con la apertura simultánea de sus dos primeras tiendas físicas en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California). (foto)(video)

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- El museo Science Frost de Miami aprovecha que la ciudad será anfitriona del Mundial de Fútbol con una nueva exposición sobre la ciencia detrás de los deportes extremos. (foto)(video)

- Sotheby's celebra una subasta de arte moderno encabezada por un 'Arlequín' cubista de Picasso, un Van Gogh paisajístico y un Kandinsky. (foto) (video)

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- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de abril.

- La organización del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico en Nueva York anuncia los homenajeados, tributos culturales y principales detalles de su edición 69.

CANADÁ

- Felipe VI llega a Ottawa donde inicia un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. (foto)(video)

- La inflación anual de Canadá se aceleró en abril hasta el 2,8 % interanual, su nivel más alto en casi dos años, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía a raíz de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

BRASIL

- El foro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', organizado por el PNUD con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que enfrenta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina. (foto)(video)

MÉXICO

- El Instituto para la Economía y la Paz presenta el Índice de Paz México 2026 para dar a conocer los hallazgos, tendencias y análisis más relevantes sobre la evolución de la paz en el país. (foto)

- Tras una semana del desplazamiento de comunidades indígenas por los ataques armados de grupos criminales, comunidades del sureño municipio de Chilapa de Álvarez lucen abandonadas por el temor a una nueva ola de violencia a su regreso. (foto)

- Conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam. (foto)(video)

- Lanzamiento de la campaña 'It’s a Penalty - México 2026' una iniciativa de UNODC para un ‘Mundial Sin Trata’.

- Presentación del compendio estadístico 2026 del Consejo Mexicano de la Carne, donde además se tocarán otros temas como la atención a las presiones de EE.UU., entre otros. (foto)

CUBA

- Los altos cargos militares cubanos predominan en la nueva lista de personas sancionadas por EE.UU, evidenciando que Washington pone el foco en una institución clave de la isla por su poder político y económico. (foto)(video)

VENEZUELA

- Entierro de la madre del preso político Víctor Quero Navas, quien falleció diez días después de que el Estado reconociera el deceso de su hijo ocurrido hace diez meses. (foto)(video)

- Amnistía Internacional celebra el segundo día de una jornada sobre los derechos humanos en Venezuela con ponencias sobre la seguridad jurídica. (foto)(video)

- Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). (foto)(video)

ARGENTINA

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará con el testimonio de su hija menor, Jana Mardona, quien en el primer proceso judicial apuntó contra el médico de cabecera de su padre. (foto)(video)

CHILE

- El hantavirus es una "enfermedad huérfana", que ha generado poco interés a lo largo de la historia, pero un grupo de científicos chilenos lleva desde 2014 desarrollando una vacuna terapéutica. (foto)(video)

BOLIVIA

- El presidente Rodrigo Paz enfrenta la primera gran crisis política de su Gobierno en medio de la recesión económica que atraviesa Bolivia, con protestas y movilizaciones que exigen su renuncia apenas seis meses después del inicio de su mandato. (foto)

- Las manifestaciones, que han derivado en saqueos y vandalismo en la ciudad de La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo de Bolivia, dejan más de 127 personas detenidas. (foto)

COLOMBIA

- La cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió este martes a los 85 años. (foto) (video)

- La participación política de los jóvenes aumentó tras las protestas de 2021, aunque un 18 % dejó de expresar públicamente sus opiniones por temor, según un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana. (foto)

- Los electores colombianos enfrentan presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones ante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, alertó el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).

- Una subasta de arte en Bogotá ofrecerá 'La plegaria' (1949), la primera obra que Fernando Botero vendió en su carrera artística dentro de una colección de más de 120 piezas de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano. (foto)

HONDURAS

- Un tribunal dará a conocer el fallo del juicio contra el estadounidense Gilbert Reyes, acusado por el asesinato en enero de 2024 de tres mujeres en la isla caribeña de Roatán. (foto)

URUGUAY

- El Parlamento rinde homenaje a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires. (foto)(video)

ECUADOR

- La plataforma de afectados por la contaminación del caso Chevron alza su voz contra un primer pago realizado por el Gobierno de Ecuador a la petrolera, que ganó el arbitraje al Estado ecuatoriano para ser indemnizada.

- La Cámara de Minería de Ecuador (CME) presenta las últimas cifras del sector, consolidado como el tercero en exportaciones del país.

PERÚ

- Perú presenta la plataforma tecnológica de su Sistema de Vigilancia Amazónica y Nacional (Sivan), cuyo propósito es crear un escudo de seguridad y control multicapa del espacio aéreo y del territorio nacional.

- Familiares de peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania realizan un plantón frente a la embajada rusa en Lima para exigir que facilite su repatriación, al denunciar que fueron llevados al frente bajo supuestos engaños. (foto) (video)

PANAMÁ

- El diseñador panameño Jean Carlos Quijano, conocido como Jean Decort, reivindica en el Mes de la Etnia Negra, que la cultura afro "se vive todos los días".(foto)(video)

- Inauguración oficial del festival literario Centroamérica Cuenta en Panamá, que contará con la participación de su fundador, el premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez. (foto)(video)

DEPORTES

Brasil.- Neymar recibió su convocatoria para el Mundial rodeado de familiares y amigos en una celebración en la que no pudo esconder su emoción y alivio, como muestra un video publicado este martes en las redes sociales del futbolista. (foto) (video)

Brasil.- El Fluminense brasileño recibe al Bolívar boliviano en partido por el Grupo C de la Libertadores. (foto)

Brasil.- El São Paulo brasileño recibe al Millonarios colombiano en partido por el Grupo C de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- El argentino Boca Juniors recibe al brasileño Cruzeiro por la quinta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores. (foto)

Argentina.- El argentino Rosario Central recibe al venezolano Universidad Central por la quinta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Bolivia.- El Always Ready boliviano y el Mirassol brasileño se enfrentan en la quinta jornada del grupo G de la Copa Libertadores. (foto)

Ecuador.- Previa del partido de la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Lanús argentino.

Ecuador.- Previa del partido de la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, entre el Cusco peruano y el Independiente Medellín colombiano.

Ecuador.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa antes de viajar a Columbia (Estados Unidos) para iniciar la concentración para el Mundial de 2026, incluidos los dos amistosos que disputarán antes ante Arabia Saudí y Guatemala. (foto)(video)

Ecuador.- El Independiente del Valle ecuatoriano recibe al Libertad paraguayo en la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. (foto)

Ecuador.- El Deportivo Cuenca ecuatoriano recibe al Recoleta chileno en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Colombia.- Partido de la quinta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana entre el América de Cali y el argentino Tigre. (foto)

Colombia.- Previa del partido de la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y el peruano Sporting Cristal.

Colombia.- Partido de la quinta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores entre el colombiano Independiente Santa Fe y el argentino Platense. (foto)

Uruguay.- Comentario del encuentro que el uruguayo Montevideo City Torque y el argentino Deportivo Riestra disputarán en Montevideo por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. (foto)

Uruguay.- Previa del encuentro que el uruguayo Nacional y el peruano Universitario disputarán en Montevideo por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Perú.- Previa del partido de la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, entre el Cusco peruano y el Independiente Medellín colombiano.

México.- Presentación de la campaña 'Fútbol Ciego: Ellas juegan, México dice ¡voy!', la iniciativa que busca llevar a la primera Selección Femenil de Futbol Ciego de México a la Copa América Brasil 2026. (foto)(video)

Chile.- El chileno Coquimbo Unido recibe al colombiano Deportes Tolima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por el partido de vuelta, en la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. (Foto)

Chile.- El chileno Audax Italiano recibe al argentino Barracas Central en el estadio Bicentenario de Santiago por el partido de vuelta, en la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. (Foto)

Estados Unidos.- Los New York Knicks del dominicano Karl-Anthony Towns y del puertorriqueño Jose Alvarado reciben en el Madison Square Garden a los Cleveland Cavaliers en el primer partido de las finales de la conferencia Este. (foto)(vídeo)

Redacción Deportes.- Ciudad de México se convertirá durante el Mundial 2026 en la primera ciudad en albergar partidos de tres ediciones distintas del torneo y ampliará su récord histórico de encuentros mundialistas, que actualmente comparte con Rayán con 23 partidos disputados. (foto) (infografpia) EFE

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