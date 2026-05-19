Ucrania repatría los restos del colaboracionista nazi Andri Melnik: "Estamos restituyendo su memoria"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aplaudido este martes la ceremonia de exhumación de los restos mortales de Andri Melnik, figura clave del nacionalismo ucraniano y antiguo colaborador nazi, y los de su esposa Sofía, que reposaban desde hace décadas en Luxemburgo, para su reinhumación en el país.

"Estamos restituyendo su memoria. Tenemos la oportunidad y la obligación moral de volver a enterrarlos aquí, en Ucrania, en nuestra tierra", ha señalado Zelenski, quien ha destacado que son varios los "héroes ucranianos" que "defendieron la idea de independencia" y están enterrados en diferentes partes del mundo.

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Zelenski ha contado que ya se han puesto en marcha iniciativas similares para repatriar los restos mortales de otras "figuras emblemáticas" de Ucrania y ha mencionado el caso del coronel Yevguén Konovalets, quien también formó parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (UON) de Melnik.

"El pueblo ucraniano merece su memoria histórica, y nosotros estamos haciendo más fuerte esta memoria. ¡Gracias a todos los que nos ayudan!", ha expresado el presidente ucraniano en un vídeo publicado en sus redes sociales.

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Este martes se ha celebrado una ceremonia en el cementerio de Bonnevoie, en Luxemburgo, para entregar a las autoridades ucranianas encabezadas por la jefa adjunta de la Presidencia, Irina Vereshchuk, los restos mortales de Melnik y su esposa para que sean trasladados a su país de origen.

"Una nación no vive solo de la economía y las armas. Una nación vive de la memoria y el respeto hacia quienes crearon el Estado, quienes lucharon por él cuando el Estado mismo aún no existía", ha expresado Vereshchuk, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

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