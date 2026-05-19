Israel niega haber disparado munición real contra la Flotilla y dice que no hay heridos

Jerusalén, 19 may (EFE).- El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, negó que los militares israelíes hayan usado munición real en la interceptación de los barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza, y afirmó que ningún activista resultó herido en los abordajes.

"En ningún momento se disparó munición real. Tras varias advertencias, se emplearon medios no letales contra la embarcación —no contra los manifestantes— a modo de advertencia. Ningún manifestante resultó herido durante el incidente", dice Marmorstein en un mensaje en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Su publicación llega después de que la Flotilla Global Sumud denunciara este martes que varias de sus embarcaciones recibieron disparos presuntamente efectuados por fuerzas israelíes durante las operaciones de intercepción.

"Disparos efectuados muy claramente al barco Girolama. Más detalles por venir", señaló la organización en un mensaje difundido en redes sociales acompañado de un vídeo del bloqueo este martes de la nave.

PUBLICIDAD

Según la plataforma, al menos cinco barcos de la flotilla habrían recibido disparos, algunos este martes y otros durante las interceptaciones registradas el lunes, aunque por el momento no ha ofrecido más detalles sobre los incidentes.

Además, la organización de la Flotilla publicó en su cuenta de X en turco que una patrullera israelí embistió contra el último barco interceptado rumbo a Gaza, el Sirius.

PUBLICIDAD

"Una embarcación de la Marina israelí ha intentado parar el Sirius, uno de nuestros dos últimos barcos. Tras crear primero olas artificiales, lanzó agua a presión y luego chocó con la parte de la popa", señala ese mensaje.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió que se verifique urgentemente "el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes", después de que los activistas italianos a bordo denunciasen el uso de balas de goma contra las embarcaciones, según informó el Ministerio en un comunicado.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas Armadas israelíes completaron este martes la interceptación de los últimos barcos que integraban la flotilla humanitaria y que mantenían su rumbo a Gaza, tras dos días de operaciones contra medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja con más de 400 activistas a bordo.

La última embarcación fue interceptada alrededor de las 15:30 GMT, cuando una patrullera militar israelí se aproximó al velero Sirus, uno de los dos últimos barcos que permanecían navegando en dirección a la costa gazatí.

PUBLICIDAD

Se espera que los activistas sean ahora trasladados a un puerto israelí, probablemente el de la ciudad sureña de Ashdod, para comenzar sus trámites de repatriación. EFE