Un terremoto de magnitud 5.2 sacude China y deja al menos dos muertos y un desaparecido

Al menos dos personas han fallecido y otra ha desaparecido tras un terremoto registrado en la madrugada de este lunes en la ciudad de Liuzhou, en el sur de China, con una magnitud de 5.2 grados en la escala de Richter.

Así lo ha confirmado el Centro de Redes Sismológicas de China, de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua, que indica que el sismo ha sido registrado a una profundidad de ocho kilómetros.

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En aras de ejecutar las labores de rescate, las autoridades locales han enviado a más de medio centenar de bomberos, así como 315 efectivos, al lugar de los hechos, según ha agregado el Ministerio de Gestión de Emergencias.

Estos han rescatado los cuerpos de dos personas que se encontraban atrapadas en la localidad de Taiyangcun, en el distrito de Liunan, cuyos decesos han sido confirmados por el personal médico allí desplegado. No obstante, las labores de búsqueda de la persona desaparecida continúan.

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