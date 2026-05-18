Tribunal surcoreano avala restricciones a la huelga planeada en Samsung entre negociación

Seúl, 18 may (EFE).- Un tribunal aprobó este lunes medidas cautelares frente a la huelga prevista por los sindicatos de Samsung Electronics, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones, entre la reanudación de las negociaciones cuyo arranque está previsto para el jueves.

El Tribunal de Distrito de Suwon ordenó mantener el mismo nivel de personal, horarios y escala operativa durante el paro planeado hasta el 7 de junio, según la resolución citada por la agencia local de noticias Yonhap.

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Aunque el proceso de negociación entre la dirección de la empresa y el sindicato volvió a comenzar este lunes, tras declarar ambas partes un fracaso de las conversaciones la semana pasada, la medida del tribunal supone una suspensión de facto del paro laboral de 18 días, que comenzaría este jueves de no llegar a un acuerdo.

Los sindicatos estiman que unos 50.000 trabajadores podrían participar en la huelga general, después de que 40.000 empleados se manifestaran en abril frente a la sede de la compañía, en Pyeongtaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

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Citando la Ley Sindical surcoreana, el tribunal consideró que, dado el peso de Samsung en la cadena global de suministro de semiconductores, los daños en instalaciones o el deterioro de materias primas y productos podrían causar interrupciones de producción que derivaran en retrasos en sectores como automóviles, electrodomésticos e información y comunicaciones, según Yonhap.

Los dos sindicatos involucrados en la solicitud de medidas cautelares, realizada por Samsung el mes pasado, deberán pagar 100 millones de wones (unos 66.000 dólares) por día en caso de incumplimiento de la decisión judicial.

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La decisión se anunció poco después de una publicación en X del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la que instó a que se respeten tanto los derechos de los trabajadores como los de derechos de gestión empresarial.

También este lunes, seis grandes organizaciones empresariales emitieron un comunicado conjunto reclamando medidas de emergencia para evitar el paro.

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Argumentaron que los semiconductores representan alrededor del 37 % de las exportaciones nacionales, y que Samsung concentra aproximadamente una cuarta parte de la capitalización del índice bursátil Kospi.

El Ministerio de Trabajo tiene la capacidad legal de suspender acciones colectivas por un máximo de 30 días si considera que existe riesgo grave para la economía nacional.

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Los trabajadores de Samsung exigen bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15 % de las ganancias operativas generadas por la empresa. Reclaman una retribución justa ante los beneficios históricos que registra la compañía surcoreana, impulsada por el auge global de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la dirección ha propuesto destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

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Si se produce la huelga, las pérdidas para la economía surcoreana podrían superar los 40 billones de wones (unos 26.600 millones de dólares). EFE