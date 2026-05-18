Panamá y Singapur quieren estrechar nexos con el foco puesto en comercio e innovación

Ciudad de Panamá, 18 may (EFE).- Los gobiernos de Panamá y Singapur expresaron su intención de estrechar los lazos bilaterales con el foco puesto en el comercio y la innovación, durante una visita al país centroamericano del ministro de Relaciones Exteriores singapurense, Vivian Balakrishnan.

El ministro de Exteriores del país asiático llegó en la víspera a Panamá y este lunes fue recibido por el presidente panameño, José Raúl Mulino, así como también por el canciller, Javier Martínez-Acha, y el titular del Ministerio de Comercio e Industria, Julio Moltó, informaron comunicados oficiales.

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Mulino y Balakrishnan dialogaron sobre la cooperación bilateral, la libre navegación y el respeto al Estado de derecho como principios fundamentales del comercio marítimo global, dijo un comunicado de la Presidencia panameña.

Mientras que en el encuentro con el canciller Martínez-Acha y con el ministro Moltó se abordaron varios temas, entre ellos la revisión del tratado de libre comercio bilateral vigente desde 2006, indicó una misiva oficial de la Cancillería.

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Durante el encuentro entre ambos cancilleres se destacó la importancia del Canal de Panamá para el comercio internacional y se reafirmó el compromiso compartido de preservar la vía interoceánica como una ruta neutral, eficiente y segura, de acuerdo con el comunicado oficial.

Balakrishnan recorrió la terminal PSA Panamá, conocido como el puerto de Rodman, uno de los cinco situados cerca del Canal y que es operado por PSA Panama International Terminal, que forma parte del Grupo PSA International con sede en Singapur.

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PSA participa en aproximadamente cuarenta terminales en dieciséis países a lo largo de Asia, Europa y América.

PSA Panamá es el cuarto puerto con mayor movimiento de contenedores del país, con más de 1,35 millones de TEU (contenedores de 20 pies) movilizados en 2025.

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Balakrishnan invitó además a Mulino a realizar una visita oficial a Singapur el próximo año y ambas delegaciones coincidieron en impulsar la cooperación en áreas estratégicas como ciberseguridad, inteligencia artificial y desarrollo de semiconductores.

La visita oficial del canciller singapurense concluyó este lunes con un recorrido técnico por las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, antes de continuar su gira regional hacia Surinam. EFE

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