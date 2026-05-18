Samsung presenta la nueva generación de pantallas VISION AI TV 2026 en México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo de 2026

La línea 2026 expande las funciones de IA mejoradas en los modelos Micro RGB, OLED, Mini LED y The Frame Pro para vivir los beneficios de las pantallas impulsadas por IA

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Samsung fortalece su apuesta por la innovación en México con la fabricación de sus pantallas Micro RGB y Mini LED en su planta de Tijuana, trayendo al país tecnologías de visualización de vanguardia y reafirmando la relevancia estratégica de sus operaciones en la región

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy el lanzamiento en México de su línea completa de pantallas 2026, que abarca modelos premium como Micro RGB, OLED, Lifestyle The Frame y Mini LED. En su 20 aniversario como la marca de pantallas número 1 del mundo[1], Samsung amplía las funciones impulsadas por IA en más modelos, lo que brinda una imagen, sonido y experiencias de visualización personalizada más inteligentes en una gama de opciones más amplia para los mexicanos en 2026,

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Samsung incluye las funciones de Vision AI Companion (VAC) en su línea de pantallas 4K y superiores, lo que refleja su estrategia de hacer de la IA una parte central de la experiencia de televisión. La expansión lleva la visualización impulsada por IA a más tecnologías, más opciones de tamaño de pantalla adaptándolas a las necesidades de los consumidores.

"Con la línea 2026, Samsung establece un nuevo nivel para las pantallas con IA en todo el mundo", mencionó Alejandro Jaritz, Vicepresidente Senior de la División Consumer Electronics en Samsung México. "Las pantallas con IA de Samsung van más allá del entretenimiento para ofrecer beneficios prácticos en la vida diaria, ayudando a las personas a encontrar lo que buscan de una manera intuitiva, disfrutar del contenido más fácilmente y aprovechar mejor su tiempo frente a la pantalla".

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Un mercado de pantallas en un año histórico

El lanzamiento coincide con un calendario de eventos deportivos que está marcando a la industria en este 2026. Samsung estima que la llegada del evento deportivo más importante del mundo impulsará un crecimiento anual del 15% en ventas de pantallas, por lo que se convertirá en una de las temporadas más relevantes para el entretenimiento en el hogar.

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Esta demanda es impulsada por tendencias muy específicas. Al tratarse de eventos que se viven con gran intensidad y generalmente en compañía, los consumidores suelen inclinarse por modelos de gran formato para hacer la experiencia más envolvente en el hogar.

"Sabemos que no todos los aficionados podrán vivir este gran evento deportivo desde el estadio, por lo que los hogares se convertirán en el mejor lugar para disfrutar cada partido. En Samsung queremos llevar esa emoción a millones de personas con experiencias inmersivas y tecnología que transforma cualquier sala en un verdadero estadio en casa. Por ello, vemos un crecimiento importante en la demanda de pantallas de gran formato, especialmente de 75 pulgadas en adelante", señaló Alejandro Jaritz.

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Para responder a esta demanda, Samsung presentó tecnologías diseñadas para elevar la experiencia televisiva, lo que incluye avances en IA como Vision AI Companion.

Vision AI Companion brinda una visualización más inteligente e inmersiva

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Vision AI Companion (VAC) reúne la gama más amplia de plataformas de servicios de IA de Samsung, lo que incluye a Bixby, y Microsoft Copilot, para hacer que la experiencia de la pantalla sea más inteligente y personalizada. Diseñado para trabajar junto a los usuarios como un compañero de entretenimiento, VAC puede ayudar a guiar qué ver, qué comer y qué escuchar; lo que extiende el papel de la pantalla más allá de la visualización por sí sola. Esta línea de Smart TVs también incluye funciones de entretenimiento mejoradas por IA para películas, deportes y videojuegos:· AI Upscaling Pro: utiliza la IA para analizar y mejorar el contenido de baja resolución en tiempo real, lo que ofrece mayor detalle, profundidad y contraste, mientras que Color Booster Pro analiza y categoriza las escenas para proporcionar colores más vívidos y realistas.

· Modo Fútbol AI analiza las escenas de los partidos en tiempo real para optimizar la imagen y el sonido para un movimiento de balón más fluido, colores intensos y un audio de estadio más inmersivo.

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· AI Sound Controller Pro: analiza el diálogo, la música de fondo y los efectos de sonido en tiempo real, lo que permite a los usuarios ajustar elementos como la narración y el ruido de la afición para una experiencia más envolvente.

Micro RGB: calidad de imagen Premium

Micro RGB expande la experiencia de pantallas premium de Samsung a una gama más amplia de tamaños de pantalla, con colores altamente precisos, brillo y visualización inmersiva impulsada por IA. Disponible en las series R95H y R85H en tamaños de 55 a 85 pulgadas, Micro RGB se basa en la tecnología patentada Micro RGB de Samsung, que utiliza micro LEDs rojos, verdes y azules controlados individualmente para ofrecer un control de luz altamente preciso, detalles más intensos y colores más naturales. Además, la tecnología Glare Free minimiza el reflejo de la luz en ambientes brillantes, lo que ayuda a mantener una experiencia de visualización clara en diversas condiciones de iluminación.

Micro RGB también integra Vision AI Companion (VAC) y otras funciones optimizadas por IA a la categoría premium de pantallas de gran formato de Samsung, lo que añade experiencias de visualización más inteligentes y personalizadas. Micro RGB AI Engine Pro ajusta el color, el movimiento y la profundidad para que los espectadores se mantengan inmersos en cada escena. Con Micro RGB Precision Color 100, la expresión del color es más completa y realista, con soporte para una cobertura de color del 100% del estándar BT.2020.

Las funciones Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro aprovechan la tecnología de IA de Samsung para perfeccionar aún más la calidad de la imagen al optimizar el color y el contraste escena por escena, lo que ayuda a ofrecer imágenes más vibrantes en una amplia gama de niveles de brillo. Reforzando el enfoque de Samsung en la comodidad de visualización premium, el modelo R95H también recibió las certificaciones Safety for Eyes y Circadian Rhythm Display (CRD) de Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), un instituto de pruebas líder a nivel mundial con sede en Alemania.

OLED: la línea para más preferencias de visualización

Las pantallas OLED 2026 de Samsung incluyen los modelos S95H, S90H y S85H desde 48 hasta 83 pulgadas, que ofrecen negros profundos, colores intensos, un rendimiento inmersivo y un diseño refinado en una gama más amplia de preferencias de visualización. La tecnología Glare Free, antes disponible solo en el modelo S95F, ahora se expande a los modelos S95H y S90H, lo que ayuda a que los negros puros y los colores intensos de la pantalla se mantengan claros y sin distracciones, incluso en habitaciones brillantes.

En el modelo insignia S95H, Samsung añade funciones premium diseñadas para elevar tanto el entretenimiento como el arte. Pantone Validated ayuda a preservar la autenticidad de las obras de arte originales con colores fieles y detalles excepcionales, mientras que Art Store extiende las experiencias artísticas de Samsung a OLED. El diseño FloatLayer del modelo también le da a la pantalla una presencia más ligera y refinada que se integra de manera más natural en el hogar.

Para videojuegos y deportes, el Ultimate Gaming Pack de Samsung OLED ayuda a mantener los movimientos rápidos nítidos y con gran respuesta. Reúne a la función Motion Xcelerator 165Hz, soporte para las principales plataformas VRR como AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC Compatible, y herramientas de juego de acceso rápido para una partida más fluida e intuitiva.

Para los aficionados al fútbol, el Modo Futbol AI Pro en S95H y S90H optimizan la imagen y el sonido en tiempo real para una experiencia de partido más inmersiva en casa.

The Frame: elevar la experiencia de la pantalla de arte

La línea The Frame incluye modelos diseñados para diferentes espacios y necesidades de instalación. En toda la línea, los usuarios pueden disfrutar del Art Mode con acceso a más de 3,000 obras de arte curadas profesionalmente, junto con experiencias personalizadas por VAC.

El modelo The Frame Pro (LS03HW) cuenta con calidad de imagen Neo QLED y Wireless One Connect. Como novedad en 2026, The Frame (modelo LS03HE) ya está disponible en un tamaño de 98 pulgadas, una pantalla a escala de galería que refleja más fielmente a obras de arte de gran formato en el hogar.

Las características clave de The Frame Pro incluyen:· Profundidad de diseño delgada de 26.9 mm: ayuda a que The Frame Pro ofrezca un perfil más refinado e inspirado en el arte.

· Modern Frame Design y Wireless One Connect: proporcionan una instalación más limpia sin necesidad de cableado interno en la pared.

· Calidad de imagen Neo QLED: junto con Pantone Validated ArtfulColor y la tecnología Glare Free, ofrece un contraste intenso, una expresión del color realista similar al papel y detalles más claros, incluso en habitaciones brillantes.

Las características clave de The Frame (modelo LS03HE) incluyen:· Calidad de imagen QLED: Ofrece una calidad de imagen impresionante y una presentación artística realista,

· Un diseño empotrado: permite un cableado fácil dentro de la pared mientras preserva el icónico aspecto de The Frame al ras de la pared.

· Nuevo tamaño de 98 pulgadas: expande la escala del arte con un diseño delgado de 30.9 mm y un nuevo marco.

Vision AI Companion (VAC) hace que la experiencia de visualización sea más fluida y consciente del contexto al presentar de forma natural información útil en la pantalla sin interrumpir el contenido. En toda la línea Neo QLED, Samsung expande las experiencias de imagen y movimiento impulsadas por IA, incluido el 4K Upscaling —con un rendimiento de juego de hasta 144Hz disponible en modelos seleccionados—, mientras que el procesador NQ4 AI ayuda a optimizar la imagen y el sonido para una amplia gama de contenidos.

Mini LED: optimizado para IA, al alcance de todos

Samsung Mini LED brinda una experiencia de visualización más brillante e intensa a más espectadores. Un control de luz más preciso y la tecnología Pure Spectrum Color dan a las imágenes mayor profundidad y claridad, así como un contraste que se siente más definido de escena a escena. Con dos modelos distintos, Samsung presenta la tecnología Mini LED y la visualización impulsada por IA al alcance de más consumidores.

El modelo M80H, disponible en 85, 75, 65 y 55 pulgadas, ofrece la experiencia Mini LED más avanzada de la línea, al combinar la calidad de imagen Mini LED de Samsung con un conjunto más amplio de funciones impulsadas por IA para deportes, videojuegos y visualización diaria:· Motion Xcelerator 144Hz: mantiene el contenido de ritmo rápido fluido y claro.

· Procesador NQ4 AI Gen2: impulsa la optimización de la imagen impulsada por IA.

· AI Sound Controller: mantiene los diálogos claros y equilibra las voces y los efectos de sonido en tiempo real.

· Funciones adicionales de IA y personalización: amplían aún más las experiencias de videojuegos y contenido.

Disponible en modelos de 85, 75, 65, 55, 50 y 43 pulgadas, el M70H lleva los beneficios principales de Mini LED a un nivel más accesible, con un enfoque en la calidad de imagen diaria, movimiento estable y visualización inmersiva de deportes.· Mini LED HDR: añade una experiencia de visualización más dinámica.

· Mini LED Processor 4K: optimiza el rendimiento de la imagen en el día a día.

· Motion Xcelerator: ayuda a que las escenas de movimiento rápido se mantengan más fluidas y fáciles de seguir.

· Adaptive Sound: mantiene un audio más claro y equilibrado.

Music Studio 7 y 5: audio Lifestyle diseñado para espacios modernos

Samsung también está expandiendo su línea de audio lifestyle con Music Studio 7 y Music Studio 5, que combinan un sonido inmersivo con un diseño que se integra de forma natural en los espacios modernos y los entornos de la vida diaria. Los nuevos modelos se basan en el amplio liderazgo de Samsung en audio premium para el hogar, lo que incluye su trayectoria de 12 años como la marca número 1 de barras de sonido del mundo[2], al tiempo que ayudan a crear un ecosistema integrado más potente que admite una mayor variedad de combinaciones de sistemas de sonido y una experiencia audiovisual más rica.

Music Studio 7 (HW-LS70H) ofrece una experiencia de audio inmersiva de 3.1.1 canales diseñada para una escucha más expresiva. Sus características clave incluyen:· Dot Design por Erwan Bouroullec: una presencia de bocina refinada y con visión de diseño que se integra a la perfección en cualquier interior.

· Audio de alta resolución y Dolby Atmos®: reproducción de sonido más detallada e inmersiva, mientras que su super tweeter extiende la respuesta de frecuencia hasta 35kHz para mejorar los detalles musicales.

· Q-Symphony expandido: permite a los usuarios conectar hasta cinco dispositivos de sonido compatibles con una pantalla Samsung para crear una experiencia audiovisual más inmersiva en casa.

· Diseñado para combinarse naturalmente con pantallas grandes: dos unidades de Music Studio 7 colocadas a cada lado de una pantalla más grande pueden crear un aspecto interior más equilibrado mientras amplían el escenario de sonido estéreo.

Music Studio 5 (HW-LS50H) lleva el sonido inmersivo a un formato de bocina más compacto. Diseñada para la transmisión inalámbrica de música, admite la reproducción de alta resolución y una escucha diaria sin esfuerzo. Sus características incluyen:· Dot Design por Erwan Bouroullec: una presencia de bocina refinada y con visión de diseño que se integra a la perfección en cualquier interior.

· AI Dynamic Bass Control: tecnología patentada de Samsung que ofrece un sonido potente en un formato compacto, al tiempo que profundiza las frecuencias bajas sin distorsión.

· Samsung Audio Lab: ajusta la bocina, que utiliza un woofer de 4 pulgadas y tweeters duales con una guía de ondas integrada para un sonido claro y equilibrado, mientras que el soporte de Dolby Atmos® añade una experiencia de escucha más inmersiva.

Samsung TV Plus: de servicio de televisión a plataforma global de medios

Samsung también está expandiendo su ecosistema de pantallas a través de Samsung TV Plus, un servicio premium de entretenimiento diseñado para ofrecer experiencias excepcionales en cada momento. Con más de 100 millones de usuarios activos mensuales, Samsung TV Plus ofrece miles de programas y películas bajo demanda en un solo lugar.

Samsung TV Plus ofrece a los usuarios acceso instantáneo al contenido sin necesidad de registros o pagos adicionales. Con sus raíces originales en el ecosistema de pantallas de Samsung, el servicio se ha convertido en una plataforma de medios global que extiende el valor del liderazgo en hardware de Samsung a la visualización diaria. Samsung TV Plus está disponible exclusivamente en pantallas Samsung, monitores inteligentes Samsung y refrigeradores Family Hub, sin necesidad de suscripción.

Samsung también está expandiendo la conectividad de en toda su línea de pantallas 2026 con soporte para Google Cast™[3] en modelos seleccionados, incluyendo pantallas Mini LED, Neo QLED y Crystal UHD. La función permite a los usuarios transmitir videos, música y otros contenidos directamente desde smartphones y tablets compatibles a la pantalla, añadiendo más flexibilidad a la experiencia de visualización.

Recuerdos de Google Photos™[4] ya está disponible en las pantallas Samsung 2026 compatibles, lo que ofrece a los usuarios una nueva forma de revivir sus momentos favoritos en la pantalla grande[5]. Esta experiencia presenta recuerdos de fotos curadas a través de Samsung Daily+, el widget en pantalla Now brief y la aplicación Google Photos, disponible primero y de forma exclusiva durante seis meses. Otras funciones de Google Photos se lanzarán en las pantallas Samsung a finales de 2026.

Para obtener más información sobre la línea de pantallas con IA 2026 de Samsung, visita www.samsung.com/mx/tvs/all-tvs/

[1] Omdia Q4 2025 Public Display Report, por ventas de unidades.[2] Según Future Source, Samsung capturó el 21.5% de los ingresos globales de barras de sonido y el 19.7% del volumen de unidades en 2025, continuando con su racha de liderazgo que comenzó en 2014.[3] Google Cast es una marca comercial de Google LLC.[4] Google Photos es una marca comercial de Google LLC.[5] Las funciones y la disponibilidad pueden variar según el modelo y la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982712/Samsung_Vision_AI.jpg

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FUENTE Samsung Mexico