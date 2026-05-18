Binacional considera "histórica" sentencia que ordena su vuelta a primera división de Perú

Lima, 18 may (EFE).- El club peruano Deportivo Binacional aseguró este lunes que es "histórica" la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de su país que ordenó su reincorporación a la primera división del balompié nacional tras un litigio de varios años con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas, que nos acompañaron desde el inicio de este litigio, y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia", señaló el equipo de la ciudad surandina de Juliaca en un comunicado.

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Binacional añadió que este lunes tuvo conocimiento de la resolución, aprobada el pasado 30 de abril, y ratificó que deberá ser reincorporado en el torneo de la Liga 1 de 2027.

La sentencia admitió un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución del 5 de agosto pasado de la Corte Superior de Justicia de la región sureña de Puno, donde se ubica Juliaca, que declaró improcedente una demanda de amparo del equipo.

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En ese sentido, el TC ordenó a la FPF que reincorpore al club a la primera división a partir de 2027, "por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento" cuando fue uno los equipos que perdieron la permanencia en 2023, al ocupar la decimoséptima posición, con 35 puntos, solo por delante de Deportivo Municipal y la Academia Cantolao.

Binacional solicitó que se ordene la actualización de la tabla de posiciones de la Liga 1 de 2023 conforme a sanciones impuestas a Sport Boys, que ocupó el decimoquinto puesto, con 37 puntos, y si se le hubieran restado puntos habría ocupado su lugar en el descenso.

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El Constitucional remarcó que el hecho de que el torneo de 2023 haya concluido "no desvirtúa la naturaleza continuada de la vulneración" al derecho y que no existe justificación "alguna para que la FPF se encuentre relevada del control constitucional cuando no respete los derechos fundamentales".

Por ese motivo, concluyó que, "de manera excepcional y acotada, la única medida idónea para restituir la situación jurídica del demandante es su reincorporación a la Liga 1" y dispuso que sea a partir de 2027, ya que el torneo de este año "se encuentra en curso". EFE

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