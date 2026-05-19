Uno de lo atacantes de la mezquita de San Diego está vinculado a una escuela cercana

Washington, 18 may (EFE).- Uno de los adolescentes, identificado como uno de los atacantes de una mezquita en San Diego, California, que ha dejado cinco muertos este lunes, está vinculado a una escuela ubicada a 1,6 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió el atentado, de acuerdo con la policía local.

El jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, dijo que uno de los implicados en el ataque tiene vínculos con la escuela de secundaria Madison que se encuentra en el vecindario de la zona donde se ubica la mezquita más grande del condado. EFE

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