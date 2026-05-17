Ciudad de México impulsa agenda anti-gentrificación en foro de ONU-Hábitat

Ciudad de México, 17 may (EFE).- El Gobierno de Ciudad de México defendió este domingo en el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat una agenda contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria, pese a crecientes reclamos de habitantes de la capital mexicana por el aumento de rentas, desplazamientos y desalojos acelerados rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, y funcionarios de su administración acudieron al encuentro global, celebrado en Azerbaiyán, donde México recibió la estafeta para albergar el foro en 2028.

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Durante un panel sobre desarrollo urbano, el secretario de Vivienda de la capital, Inti Muñoz Santini, afirmó que "no hay gentrificación buena" y promovió políticas de regulación de rentas, vivienda asequible y fortalecimiento del suelo público.

"Hay que combatir la gentrificación, no hay gentrificación buena en pocas cantidades, eso es algo que debemos incluir en un nuevo paradigma sobre el desarrollo urbano", sostuvo.

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Muñoz señaló que la vivienda "no puede ser entendida más como una mercancía" y acusó que la financiarización inmobiliaria ha expulsado "comunidades enteras" de sus territorios.

Y agregó que la ciudad proyecta 200.000 acciones de vivienda hacia 2030 y la reconstrucción de 22.000 viviendas afectadas por los sismos de 2017.

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En sus intervenciones, Brugada vinculó la agenda urbana con desigualdad, género y derecho a la ciudad, y llamó construir "una gran alianza de ciudades por la paz y el derecho internacional”.

"El derecho a la ciudad es el derecho también a no ser expulsado", aseveró.

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Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente descontento social por desalojos y desplazamientos en la capital mexicana, fenómenos que colectivos y organizaciones han vinculado con procesos de gentrificación acelerados rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

En los últimos meses, habitantes desalojados del Centro Histórico, comerciantes y activistas han realizado protestas y bloqueos para denunciar expulsiones forzadas y especulación inmobiliaria, mientras barrios como Roma y Condesa enfrentan crecientes tensiones por el aumento de rentas y desplazamiento de residentes.

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Según cifras citadas por los manifestantes, entre julio y octubre de 2025 se registraron unas 2.600 denuncias por despojo en la ciudad, frente a 3.300 reportes en todo 2019.

Ciudad de México será el escenario de la inauguración del Mundial, con el partido México-Sudáfrica, el 11 de junio. EFE

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