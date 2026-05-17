(Crónica) El Deportivo de La Coruña remonta al Andorra por el camino directo a Primera

El Deportivo de La Coruña venció (2-1) este domingo al Andorra para meter tres puntos con el tercer clasificado, la UD Almería, a falta de dos jornadas para que termine LaLiga Hypermotion, con lo que acaricia el ascenso directo a LaLiga EA Sports.

El cuadro gallego hizo enloquecer a un Estadio de Riazor lleno hasta la bandera con toda una declaración de intenciones ante un Andorra que venía haciendo partidazos y goleadas. De hecho, el conjunto visitante empezó por delante en el marcador por medio de Josep Cerdà, pero los locales reaccionaron en el segundo tiempo.

PUBLICIDAD

Al poco de la reanudación, Mario Soriano firmó un golazo desde muy lejos que convirtió Riazor en una olla a presión. Otro precioso tanto de Zakaria Eddahchouri, pinchando el balón de espaldas a la portería y casi en área pequeña, rubricó la remontada local a diez minutos del final, que puso a los de Antonio Hidalgo con 74 puntos por los 71 del Almería.

El Andorra fue engullido por una marea blanquiazul que quiere volver a Primera ocho años después, después de una travesía por el desierto incluidos cuatro años en Primera RFEF. El sábado certificó ya un billete directo matemático a la elite el Racing de Santander, con 78 puntos, de vuelta a LaLiga EA Sports 14 años después.

PUBLICIDAD

Otro histórico del fútbol español como el Real Zaragoza empezó a confirmar su camino inverso hacia la Tercera División, a cinco puntos de la salvación con seis por jugarse, al caer (1-3) contra el Sporting de Gijón. Pese al 1-0 de Yussif Saidu para los maños, el equipo asturiano estuvo más entero y supo remontar con los tantos de Lucas Perrin, Alex Corredera y Amadou Coundoul.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 40 DE LALIGA HYPERMOTION.

PUBLICIDAD

-Viernes.

Castellón - Cádiz 1-1.

PUBLICIDAD

Córdoba - Albacete 1-2.

-Sábado.

PUBLICIDAD

Real Sociedad B - Mirandés 2-2.

Ceuta - Málaga 1-4.

PUBLICIDAD

Cultural Leonesa - Eibar 2-1.

Almería - Las Palmas 1-2.

PUBLICIDAD

Granada - Burgos 0-1.

Racing de Santander - Valladolid 4-1.

PUBLICIDAD

-Domingo 17.

Deportivo de La Coruña - Andorra 2-1.

Zaragoza - Sporting de Gijón 1-3.

-Lunes 18.

Leganés - Huesca 20.30.