Crónica del FC Barcelona - Real Betis, 3-1

El FC Barcelona venció (3-1) al Real Betis este domingo en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports para completar el pleno de puntos jugando de local, un choque que protagonizó Raphinha con un doblete y Robert Lewandowski con su adiós al Spotify Camp Nou.
Los de Hansi Flick, campeones dos fechas antes en el Clásico contra el Real Madrid, dominaron a un Betis sin nada en juego, certificada ya su posición en la próxima Champions, y que estuvo a merced del dominio azulgrana. El 2-1 de penalti de Isco discutió el encuentro, pero poco tardó en llegar el tercero de Joao Cancelo.
El campeón defendió su fortín, dividido esta campaña entre el Estadio Olímpico Lluís Companys y el Estadio Johan Cruyff, 57 puntos de 57 posibles, en el último asalto. Los de Flick fueron probando a un Álvaro Valles que sujetó a los béticos, sobre todo ante la inspirada noche de Raphinha. Después de varios intentos, el brasileño ganó la partida con una falta directa que sorprendió al meta visitante (1-0).
Los de Manuel Pellegrini reaccionaron con Abde, con gol en fuera de juego de Antony, y con la entrada de Isco y Cédric Bakambu ya en la reanudación, pero Raphinha dobló la renta a la hora de encuentro. La pena máxima poco después que convirtió Isco dio algo de emoción a un partido sin tensión, pero Cancelo, a pase de Pedri, convirtió el 3-1 de la tranquilidad a 15 minutos del final.
Entonces, el Camp Nou empezó a despedir a Lewandowski, referencia arriba sin un Ferran Torres baja de última hora por unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Hasta la última le buscó Pedri, tratando de regalar un último gol al 'killer' polaco, sustituido en el minuto 85 y homeneajeado con honores después del pitido final, quien había anunciado un día antes su adiós al Barça tras cuatro temporadas y 119 goles.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - REAL BETIS, 1. (1-0, al descanso).
--ALINEACIONES.
FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric (Araújo, min.63), Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Olmo, min.75), Pedri, Gavi; Raphinha (Roony, min.63), Fermín (Balde, descanso) y Lewandowski (Casadó, min.85).
REAL BETIS: Valles; Bellerín, Natan, Valentín, Firpo; Amrabat (Roca, min.80), Deossa; Antony (Ávila, min.85), Fidalgo (Bakambu, descanso), Abde (Riquelme, min.79); y Lo Celso (Isco, descanso).
--GOLES:
1 - 0, min.28, Raphinha.
2 - 0, min.62, Raphinha.
2 - 1, min.69, Isco (penalti).
3 - 1, min.74, Cancelo.
--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Koundé (min.38) en el Barça.
--ESTADIO: Spotify Camp Nou.