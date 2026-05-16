Ucrania anuncia la repatriación con éxito de 528 efectivos caídos en combate contra Rusia

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado la culminación con éxito de la repatriación de los restos mortales de efectivos muertos en combate contra Rusia y el comienzo de un proceso de identificación para determinar si todos son militares, como estima por otro lado la Oficina para Prisioneros de Guerra del Gobierno ucraniano.

La devolución de estos cuerpos a lo largo de estas últimas 24 horas es parte de un acuerdo con Rusia por el que Ucrania se compromete a entregar los restos mortales de 41 efectivos rusos, también probablemente militares, pero Moscú todavía no se ha pronunciado sobre su recepción.

Cabe recordar que Ucrania y Rusia comenzaron este viernes el proceso de canje de un total de 2.000 prisioneros de guerra (1.000 por cada parte), fruto del acuerdo de alto el fuego de la semana pasada gestionado por Estados Unidos.

Ambos países intercambiaron un total de 410 prisioneros, 205 por cada parte.

