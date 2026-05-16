El Papa viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, primera visita de un Pontífice al país en 18 años

El Papa León XIV viajará a Francia del 25 al 28 de septiembre, según un comunicado del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

"Aceptando la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del director general de la Unesco, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha organización", asegura el comunicado.

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El de Francia será el quinto viaje internacional del Papa León, tras Turquía y el Líbano (27 de noviembre - 2 de diciembre de 2025), el Principado de Mónaco (28 de marzo), África (13-23 de abril) y España (6-12 de junio). De esta manera, España se convertirá en el octavo destino internacional en el Pontificado de Robert Prevost.

La visita a Francia supondrá el regreso de un Pontífice al país, después de que en el 2008 el Papa Benedicto XVI acudiese a París y Lourdes. Está previsto que el Papa León XIV visite la sede de la Unesco.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, que el pasado 10 de abril se reunió con el Pontífice en el Palacio Apostólico del Vaticano, ha celebrado la noticia en sus redes sociales. "Nos alegramos de que Su Santidad el Papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia", ha indicado.

Macron ha asegurado que "será un honor" para Francia acoger al Papa y ha calificado la noticia como "un gran momento de esperanza para todos". "Una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos", ha agregado. Asimismo, en un comunicado, el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella y presidente de la Conferencia de los Obispos de Francia, ha expresado su alegría por la próxima visita del Santo Padre.

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"En los intercambios que he tenido con el Papa desde su elección, comprendí rápidamente cuánto le interesaba un viaje de este tipo", ha afirmado el cardenal Jean-Marc Aveline, que ha desvelado que al Pontífice le "interesa particularmente lo que vive la Iglesia en Francia, su dinamismo misionero, pero también los desafíos que afronta". "León XIV viene a Francia: ¡es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad!", ha agregado.