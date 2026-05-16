Temas del Día de EFE Internacional del sábado, 16 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

PUBLICIDAD

Washington/Teherán - Tras la visita de Donald Trump a China, y la aparente coincidencia entre ambas potencias en la necesidad de acabar cuanto antes con la guerra en Irán, se mantiene el compás de espera para el posible desbloqueo de las negociaciones que permitan un acuerdo de paz.

(Texto)

PUBLICIDAD

- Desde Teherán el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, elogió este sábado al papa León XIV por su postura “moral, lógica y justa” frente a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país persa el 28 de febrero.

- Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

PUBLICIDAD

- En Gaza, el Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás, Izz al Din Al Haddad, en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

BOLIVIA PROTESTAS

PUBLICIDAD

La Paz - Bolivia encara once días de carreteras bloqueadas sobre todo en el altiplano por parte de sindicatos campesinos y obreros que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, protestas que están ocasionando pérdidas millonarias al país y desabastecimiento en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.

- Ante la situación, la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que permanecen bloqueadas en la zona andina.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MEXICO EEUU - La detención del exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa acusado de narcotráfico por EEUU, conocida poco después de una llamada entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el estadounidense, Donald Trump, aviva la sombra de las presiones de Washington para el combate al crimen organizado.

PUBLICIDAD

(Texto)

R.UNIDO SEGURIDAD

PUBLICIDAD

Londres - Miles de personas han empezado a congregarse en el centro de Londres para participar en dos manifestaciones distintas: la convocada por el ultraderechista Tommy Robinson y la que conmemora la 'Nakba', el éxodo masivo de palestinos en 1948.

- Para garantizar la seguridad, más de 4.000 policías se desplegaron en Londres para evitar choques y disturbios entre las dos manifestaciones que se esperan masivas.

PUBLICIDAD

(Texto)(foto)(vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO

Beirut - "¿Qué alto el fuego? ¿Dónde hay alto el fuego?", se pregunta Ayat (nombre ficticio) en el descampado beirutí donde aún permanece desplazada al cumplirse un mes de la entrada en vigor de una tregua técnica entre el Líbano e Israel, violada con cada vez mayor intensidad. Pro Noemí Jabois (Crónica)

(Foto)

EUROVISIÓN 2026

Viena - Viena acoge hoy la final de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo, marcado por la controversia en torno a la participación de Israel, por la que cinco países, entre ellos España, decidieron boicotear el evento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Está prevista una manifestación contra la participación de Israel.

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Javier Bardem y Victoria Luengo protagonizan 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen y con guion de Isabel Peña, la primera de las tres películas españolas que compiten por la Palma de Oro de Cannes y de la que todo el equipo habla este sábado con EFE.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

-- Marion Cotillard protagoniza 'Karma', dirigida por Guillaume Canet y en la que participan Leonardo Sbaraglia y Luis Zahera.

-- El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, visita el pabellón español del Marché du Film y asiste a la proyección de 'El ser querido'.

-- Alfombra roja de la película 'Paper Tiger', de James Grey, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver.

ADEMÁS

JUVENTUD DEMOCRACIA | -São Paulo- La frustración de los jóvenes latinoamericanos con la política tradicional, uno de los principales desafíos para la democracia en la región, se pone a prueba con las próximas citas con las urnas en Perú, Colombia y Brasil. (Texto) (Foto)

MÉXICO EEUU | -Tijuana (México).- El tráfico y consumo de fentanilo en la frontera norte de México ha provocado el desplazamiento de estadounidenses hacia ciudades como Tijuana para consumir esa sustancia ante el combate frontal lanzado por Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SUDÁN GUERRA | Jartum - Las rivalidades tribales y disputas internas por el reparto de poder están detrás de las recientes deserciones de comandantes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el inicio de lo que podría ser una fractura en un campo de batalla que sigue estancado tras tres años de guerra y cientos de miles de muertos. Por Al Nur al Zaki (análisis)

(Texto)

TAILANDIA POLÍTICA | El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla, durante una entrevista con EFE, sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

11:00GMT.- Nueva York.- JEAN-MICHEL BASQUIAT.- La Bishop Gallery, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, inaugura este sábado la exposición “Our Friend, Jean”, una mirada íntima a los primeros años de Jean-Michel Basquiat, antes de su consagración internacional, a través de obras, fotografías y material de archivo procedente de personas cercanas al artista (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL VIOLENCIA.- Grupos sociales encabezan la manifestación 'Crímenes de Mayo: 20 años de impunidad', en memoria de los cerca de 500 jóvenes asesinados durante la ola de violencia entre la policía y el crimen organizado en 2006, en São Paulo. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY SALUD.- Científicos de la Universidad de la República que lideran en Uruguay el primer ensayo clínico en humanos con sustancias psicodélicas para tratar la depresión grave explican a EFE los alcances de este estudio, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, que abre una nueva línea de investigación sobre el uso terapéutico de estos compuestos en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSUMO.- Adiós al asado del domingo, las salidas con amigos y la ropa de temporada: la clase media argentina, que se empobrece de manera paulatina, ha restringido sus consumos habituales, agobiada por la inflación, las deudas y bajos ingresos con los que cada día resulta más difícil llegar a fin de mes. Por Natalia Kidd y Sebastián Rodríguez Mora. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Un grupo de mujeres realiza una protesta silenciosa en Caracas en rechazo al deterioro de la justicia en Venezuela, justo en momentos en que el Gobierno promueve una reforma judicial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

17:00GMT.- Viena.- EUROVISIÓN 2026.- Viena acoge hoy la final de la 70 edición del festival de Eurovisión, el concurso de canción popular más importante del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00GMT.- Madrid.- ESPAÑA CUBA.- Encuentro con José Daniel Ferrer, uno de los rostros más reconocidos de la oposición cubana.

Tallin.- UCRANIA GUERRA.- Tallin acoge la Conferencia Lennart Meri, en la que participan la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, los ministros de Exteriores de Letonia y Estonia, el titular de Defensa estonio y la viceministra de Exteriores de Ucrania.

Asia

14:30h.- Bangkok.- TAILANDIA POLÍTICA.- El líder de la oposición en Tailandia, Natthapong Ruengpanyawut, habla, durante una entrevista con EFE, sobre el proceso legal que podría derivar en su inhabilitación política de por vida, por tratar de enmendar en 2021 la ley que protege a la monarquía de críticas, y la derrota del progresista Partido del Pueblo que él encabeza en las elecciones de febrero, tras partir como favorito en las encuestas previas a los comicios. Parlamento (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245