El primer ministro de Irak enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción en su primer discurso al país

El flamante primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, se ha dirigido este sábado al país en su primer discurso tras asumir el cargo para comunicar su promesa de que la lucha contra la corrupción ocupará un papel predominante durante su mandato.

"La corrupción ya no es solo un error administrativo: se ha convertido en un impedimento para el desarrollo y el progreso del Estado", ha proclamado Al Zaidi en referencia a uno de los males endémicos de la política nacional desde hace décadas.

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El Parlamento iraquí otorgó el jueves su confianza al Gobierno del primer ministro chií, un empresario de 40 años que fue nombrado a finales de abril después de que el histórico ex primer ministro Nuri al Maliki retirara su candidatura, tras las presiones de la Administración de Donald Trump por su vinculación con Irán.

Al Zaidi ha salpicado su discurso con un llamamiento a la unidad de los profundamente divididos partidos iraníes, al entender que la "próxima fase" a seguir debe ser una "de auténtica colaboración" entre las facciones para superar "sus diferencias" en un discurso con un marcado cariz interno tras prometer esta semana a Estados Unidos que hará todo lo que esté en su mano para controlar a las milicias proiraníes, enormemente influyentes, que operan en el país y representan una constante amenaza en medio del delicado alto el fuego entre Washington y Teherán.

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Al Zaidi, en su lugar, ha defendido este sábado la necesidad imperiosa de lanzar "un programa integral de reforma económica y financiera" para construir a medio plazo "una economía nacional fuerte, diversificada y sostenible", que reduzca la dependencia del petrólero para ampararse en "otros sectores".

"Brindaremos un apoyo excepcional al sector educativo mediante el desarrollo de planes de estudio y la modernización de escuelas y universidades", ha prometido Al Zaidi en su discurso, tras el que ha dirigido la primera reunión de su nuevo Consejo de Ministros.

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