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San Mamés homenajeará a Ernesto Valverde e Iñigo Lekue antes del partido contra el Celta

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El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, y el jugador Iñigo Lekue serán homenajeados este domingo en San Mamés antes del inicio del partido de LaLiga EA Sports contra el RC Celta, que será el último del técnico y del futbolista con el conjunto bilbaíno, ha anunciado el club vasco.

El club, que ya dedicó un tifo al 'Txingurri' con motivo de sus 500 partidos al frente del primer equipo, volverá a agradecer su trabajo al preparador gasteiztarra. También será homenajeado el lateral deustuarra, que comunicó su retirada el pasado lunes y que colgará las botas después de once temporadas como futbolista del primer equipo rojiblanco.

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Para la ocasión, el club ha invitado al partido a todos los exjugadores y miembros del cuerpo técnico que han formado parte de las plantillas que Valverde ha dirigido en sus tres etapas como míster del Athletic: de 2003 a 2005, de 2013 a 2017 y, esta última, de 2022 a 2026.

"Un acto de reconocimiento y transmisión intergeneracional de toda la comunidad rojiblanca hacia dos protagonistas cuyo legado, cada cual a su manera, se mide en éxitos deportivos, pero, muy especialmente, en compromiso, valores e identidad. Izan zirelako gara, garelako izango gara. Ez dadila haria eten. Mila esker Txingurri, mila esker Lekue -'Somos porque ellos fueron, seremos porque somos. Que el hilo no se interrumpa. Muchas gracias, Txingurri, muchas gracias, Lekue'-", señaló la entidad.

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