Pen So reivindica en 'See you in memories' los recuerdos de un Hong Kong en transformación

Sergio Andreu

Barcelona, 16 may (EFE).- La importancia de poder mantener los recuerdos, que la voracidad de los cambios urbanísticos no acabe con la memoria de las ciudades, está detrás de 'See you in memories', el homenaje íntimo que el dibujante Pen So dedica a Hong Kong, una novela gráfica rebosante de nostalgia y crítica con la esclavitud digital.

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Invitado del salón Comic Barcelona, que se celebra estos días, Pen So cuenta, en una delicada trama en blanco y negro, la historia de Mat Yi Lei. Es una joven cantante que, tras lograr un inesperado éxito viral, comienza a recibir en las redes críticas despiadadas y se volatiliza sin dar señales de vida.

Cuando la protagonista aparece tres daños después en la casa de su padre, no recuerda nada, tan sólo tiene entre manos un cuaderno de dibujos de rincones de Hong Kong que le servirán de guía para reconstruir el pasado.

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Finalmente descubre que, durante la desaparición, estuvo viviendo en un mundo paralelo, donde el tiempo va hacia atrás, donde conoció al dibujante de los bocetos, Zoeng Baak.

"Definitivamente es una historia de amor con elementos de fantasía. Tiene un formato interesante: es una combinación de cómic y libro de ilustraciones. Lo defino así porque este proyecto nació de dos cuadernos entrelazados que no se pueden separar", comenta el autor en una entrevista con EFE.

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De hecho, 'See you in memories' (Planeta Comics) se presenta en un estuche con dos volúmenes, por un lado el 'manhua' (cómic chino) con la historia en sí. Y por otro, el cuaderno de bocetos, que permite al lector ponerse en el papel de la protagonista al buscar su identidad por un Hong Kong desierto, una imagen inspirada en la pandemia del covid.

"Cuando creé la historia, recuerdo perfectamente que pasaba los días encerrado en mi estudio comiendo comida a domicilio. No iba a casa por miedo a contagiar a mi familia. Estaba en un estado de aislamiento absoluto, por lo que la pandemia influyó totalmente en la obra", admite.

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'See you in memories' desborda nostalgia, un sentimiento que comparte el autor. No obstante, advierte de que esa sensación puede convertirse en una droga que tiende a la parálisis, como ese mundo alternativo en el que se conocen los protagonistas, donde el tiempo no avanza, sino que retrocede.

"Soy una persona 100 % nostálgica. Desde niño me ha gustado ver películas antiguas. Mi favorita es 'Back to the Future'. Por eso suelo decir que me gustaría volver al pasado. Pero mi intención es recordarme a mí y a los demás que, aunque está bien tener nostalgia, si eso se convierte en un estado que nos frena, debemos luchar por mantener la vida en movimiento", advierte el artista.

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Pen So, que por este libro recibió la medalla de plata del Japan International Manga Award, considera que la cultura está íntimamente ligada a la vida en las ciudades; por eso, la gran mayoría de sus obras tienen una relación directa con el entorno urbano.

"Nuestra vida cotidiana afecta a la ciudad. Por ejemplo, los restaurantes a los que vamos definen su identidad. Al escribir el libro, quería que los lectores vieran reflejados sus propios sentimientos e historias en las páginas", explica Pen So, una de las estrellas de Comic Barcelona, que en esta de 44ª edición ha dado protagonismo especial a la cultura pop asiática.

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'See you in memories' se presenta también como una crítica a la dependencia excesiva del mundo digital y a la tiranía de las redes sociales, que padece la protagonista. EFE

(foto)

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