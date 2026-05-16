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Canales Rivera, el último en opinar sobre el acercamiento entre Isabel Pantoja y su hija Isa

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Tras la noticia del intercambio de mensajes entre Isabel Pantoja y su hija Isa, que dio la propia joven en 'De viernes', por el momento no ha habido más movimiento entre ellas, al menos que haya trascendido. La reconciliación pública que sí se escenificará será la de la tonadillera con Kiko Rivera, en el Icónica Sevilla Fest el próximo 27 de junio, según se aseguraba hace unos días en 'El tiempo justo'.

Mientras tanto, el último que se ha pronunciado sobre este cambio en la relación de los Pantoja ha sido José Antonio Canales Rivera: "La verdad es que todo lo que sea para bien, yo me alegro siempre y sobre todo entre hijos y padres, ya que yo soy padre".

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No quiso hablar más el sobrino de 'Paquirri'. Él cariño por sus primos Rivera es inquebrantable a pesar de las vicisitudes de la vida y cuando se le pregunta si ese afecto se hace extensible a Isa, la respuesta sorprende: "No me gustaría tener jamás un problema con mis hijos".

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